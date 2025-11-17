CP值爆表！7款Costco科克蘭商品 內行人大讚「比大品牌更好吃」

冰淇淋棒等7款Costco科克蘭商品，內行人大讚「比大品牌更好吃」。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco會員都知道，在Costco購物可以省下不少錢，而且品質絲毫不減，尤其是自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），深受那些想要擁有知名品牌品質，卻又不想花大價錢的顧客喜愛，特別是當這些產品明顯是知名品牌的平價替代品時，美媒報導，進口香蒜醬、冰淇淋棒等7款商品，被內行人點名「比大品牌更好吃」。

《Eat This, Not That!》報導，以下這7款是Costco顧客，認為比知名品牌更勝一籌的商品。

1、Kirkland Signature進口香蒜醬

Kirkland Signature進口青醬因其品質和性價比遠超其他知名品牌而備受好評。 1位顧客說：「我來自義大利，即使在義大利，你也很難買到這麼好吃的青醬。或許有些講究的顧客會挑剔一些細節，但事實上，這絕對是義大利以外你能買到的最好的商業青醬。」

2、Kirkland Signature 冰淇淋棒

有會員表示， Kirkland Signature冰淇淋棒比哈根達斯更好吃。1客評論道，irkland的『巧克力』比哈根達斯的更有嚼勁。每次吃哈根達斯的冰淇淋棒，我都得用盤子，不然巧克力塊會掉到地上。」

3、Kirkland Signature 焦糖棉花糖巧克力塊

Kirkland Signature焦糖棉花糖巧克力脆片是必備單品。 「在發現Kirkland這個品牌之前，我買了大概5包Fannie May's的巧克力脆片。以後再也不會買Fannie May's了！！」1位顧客說。

4、Kirkland Signature進口法國布里起司

Kirkland Signature進口法國布里起司堪稱絕妙，顧客們讚不絕口。 「我最近買了Publix自有品牌的布里奶酪，結果發現它味道平淡，遠不如Costco的，」1位顧客說。 「我也買過1家連鎖超市的布里奶酪，同樣令人失望。我一點也不覺得意外，」另1位顧客表示贊同。

5、Kirkland Signature 超優質香草冰淇淋

顧客們表示， Kirkland Signature 超優質香草冰淇淋足以與麥當勞一較高下。 「我買了一些，味道和麥當勞的冰淇淋一模一樣。我已經用它自製叮咚麥旋風1個月了！」1位顧客說。

6、Kirkland Signature 雞胸肉

顧客表示，科克蘭牌罐裝雞胸肉品質優良，物超所值。1位顧客評論道：“就是那種罐裝雞胸肉。我用了好多年了。我妻子昨天買了斯旺森牌的，我發誓，那東西跟以前的一模一樣。”

7、Kirkland Signature 牛奶巧克力葡萄乾

顧客表示，Kirkland Signature牛奶巧克力葡萄乾即便不是比Raisenets更好，也至少和Raisenets一樣好吃。 「我只能偶爾買，因為1罐大概能吃1個星期，而我們家只有兩個人！」1位顧客讚不絕口。

