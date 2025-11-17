美韓貿易協議剛敲定 三星、現代宣佈在南韓本土投資575.2兆韓元

三星電子、現代汽車週日（16日）宣佈計劃在未來5年內，在南韓投資575.2兆韓元。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子（Samsung Electronics）、現代汽車（Hyundai Motor）週日（16日）公佈國內大規模投資計劃，這兩大巨頭計劃在未來5年內，在南韓投資575.2兆韓元（約新台幣13.5兆元），以緩解美韓貿易協議後，企業對美投資可能會削弱南韓本土製造業的擔憂。

《路透》報導，三星表示，為了滿足全球AI蓬勃發展帶來日益成長的需求，公司將在南韓平澤市的工廠增設1條晶片產線。這是三星未來5年在南韓國內投資450兆韓元（約新台幣10.6兆元）計劃的一部份。

三星宣佈這項消息之際，南韓總統李在明週日與該國商界領袖舉行了會議。此前，南韓剛與美國敲定貿易協議，並承諾向美國戰略領域投資3500億美元（約新台幣10.9兆元）。

李在明在會中表示，人們擔心隨著對美投資增加，國內投資可能會減少，要求企業多考慮國內投資。李在明也呼籲各公司與政府協商，充分利用3500億美元的投資計劃進行海外投資。

三星會長李在鎔表示，三星將增加國內投資，為年輕人創造高品質就業機會，並更加努力與中小企業和風險投資公司實現雙贏。

會中，現代集團也宣佈，2026年至2030年將在南韓國內投資125.2兆韓元（2.9兆元）。除此之外，造船企業韓華海洋（Hanwha Ocean）和HD現代也公佈了投資計劃。

三星發言人表示，這家新建的工廠將生產記憶體晶片，以滿足傳統伺服器和AI伺服器的需求。由於全球晶片製造商競相生產AI晶片，導致智慧手機、電腦和伺服器所需的晶片供應緊張，半導體價格正在飆升。

2名知情人士透露，三星本（11）月將某些記憶體晶片的價格較9月上調了高達60％。根據三星物產公開文件顯示，作為全球最大晶片綜合體的一部分，新的P5工廠產線自2023年底以來一直被延後，原因是智慧手機、PC晶片的需求放緩以及供應過剩。

三星表示，P5工廠將於2028年開始量產，並補充，公司還計劃進行額外的基礎設施投資以支持擴大營運。三星聲明，隨著全球AI時代全面展開，三星預計中長期內市場對記憶體晶片的需求將持續成長，為了及時應對市場變化，將提前確保產線供應。

