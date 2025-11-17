快改掉！忽視「這個」日常壞習慣 離財富就越遠

快改掉！忽視日常「小額開支」壞習慣，離財富就越遠。（資料照，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕如果我富有，我就不會為這些「小開銷」而煩惱。一旦你有了這種想法，你就陷入了一種無法致富的思考模式。日媒報導，許多人對大額消費謹慎，但越是忽視小額開支，然而當你明白小額開支累積起來，會造成巨大的利潤損失時，你對世界的看法就會改變，因此，若想要累積財富，重新審視我們的消費方式至關重要。

日媒《DIAMOND ONLINE》報導，暢銷全球的《花錢的藝術：如何支配你唯一的人生》一書中指出，忽視「小開支」的人永遠不會致富，我們在日常生活中累積各種小開銷，下班回家路上在便利商店隨意花費1000到2000日圓並不罕見，如今物價飛漲，我常在結帳時被價格嚇一跳。每次遇到這種情況，我都會想：「如果我富有，我就不用為這些小開支而煩惱了。」然而，事實恰恰相反。你越富有，就越會為小額開支而焦慮。

《花錢的藝術》講述了股神巴菲特的故事，巴菲特從小就沉迷於複利，他會將當前的支出與這些錢投資增值後的未來價值進行比較。他計算過，理髮要花3萬美元。如果把這筆錢投資並進行複利，幾十年後就能達到3萬美元。１套昂貴西裝的未來價值甚至可以達到數百萬美元。照這個邏輯，洗車就不划算了，因為洗車也要花掉幾萬美元。

「我該不該花50萬美元買這樣的東西？」巴菲特常這樣問朋友，甚至連小額支出都猶豫不決。令人驚訝的是，像巴菲特這樣富有的人竟然會猶豫是否要支付理髮費用。

這個故事也可以反過來解讀為：「不關心小開支的人永遠無法致富。」許多人對大額消費謹慎，但越是忽視小額開支，離致富就越遠。

小額開支累積起來很快，會導致巨大的損失。當你明白小額開支累積起來會造成巨大的利潤損失時，你對世界的看法就會改變。你會意識到，要長期累積財富，一系列雖小但穩紮穩打的決定比那些驚天動地的大決策更為重要。

我們往往只關注「如何賺錢、存錢」。然而，要賺錢，或許更該關注「如何花錢」。

