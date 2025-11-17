超越波音？空巴將與杜拜航空簽100架飛機訂單

空巴將與杜拜航空簽100架飛機訂單。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕空中巴士可望超越波音，據知情人士週日透露，空巴即將與杜拜航空達成協議，向其出售約100架A321neo 飛機；而杜拜航空目前也在與波音公司洽談，希望訂購數十架737 MAX 飛機。

路透報導，空巴在杜拜航展上從杜拜航空 （flydubai） 獲得了一筆大型噴射機訂單的大部分額度，首次打破了其競爭對手對這家快速增長的廉價航空公司的控制。

空巴在這筆交易中可能超過100架飛機，但最終分配取決於談判結果，預計談判將持續到最後一刻，因為業界將於11月17日至21日齊聚一堂參加峰會。

空巴和波音均拒絕置評。擁有175架MAX飛機（包括已訂購和在役的）以及30架更大的波音787飛機的杜拜航空尚未立即回應置評請求。

如果空巴達成協議，打入波音737 MAX的全球領先客戶之一（該客戶迄今只從波音公司購買飛機），這將進一步鞏固歐洲在最大、最搶手的窄體客機市場上的領先地位。

消息人士稱，Flydubai將繼續保持機隊大致平衡的狀態，這主要基於先前向波音公司訂購的訂單。

杜拜航空此前曾表示，它正在尋求下達有史以來最大的飛機訂單，這意味著它將購買比 2017 年訂購的 175 架 MAX 飛機更多的飛機。

消息人士稱，如果將選擇權也考慮在內，杜拜航空可以在本週的談判中獲得數百架新飛機的使用權。

