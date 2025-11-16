三星、SK海力士帶領韓股窮追猛趕 與台股市值仍差17.7兆元

目前台股市值仍比韓股市值多出新台幣17.7兆元。（示意圖，取自Freepik）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《朝鮮日報》報導，自南韓總統李在明今年6月4日上任以來，南韓綜合指數（KOSPI）已飆升近50%，市值增加1088兆韓元（新台幣23.4兆元）至3299兆韓元（新台幣70.9兆元）。

根據南韓交易所資訊數據系統的數據，今年5月底南韓綜合指數的市值為2211兆韓元（新台幣47.5兆元），但截至11月14日收盤，市值來到3299兆韓元（新台幣70.9兆元），激增49.2%。與此同時，截至11月14日收盤，台股市值為新台幣88.6兆元，兩者的差距仍高達新台幣17.7兆元。

今年9月中旬，全球股市市值統計公司CompaniesMarketCap曾統計，台灣股市值為2.379兆美元（新台幣74.1兆元），是南韓股市（1.564兆美元，新台幣48.7兆元）的1.52倍。但自美國與南韓的貿易協定大致底定，化解市場不確定性，加上南韓政府推出經濟刺激措施，以支持半導體和軍工產業，以及記憶體晶片價格大漲，帶動三星電子和SK海力士股價勁揚後，南韓股市就一路飆漲；目前台股的市值為韓股市值的1.25倍。

數據顯示，截至11月14日收盤，南韓綜合指數共有61家公司市值超過10兆韓元（新台幣2150億元）。其中，三星電子市值從5月底的332.7兆韓元（約新台幣7.2兆元）成長73%，達到575.4兆韓元（約新台幣12.4兆元）；SK海力士的市值則從148.9兆韓元（新台幣3.2兆元）飆升了173.8%，達到407.7兆韓元（約新台幣8.8兆元），2家公司合計市值增加501.5兆韓元（新台幣10.8兆元），占所有公司合計增加市值1088兆韓元的46.1%。

南韓綜合股價指數在11月3日觸及4221.87點的歷史高點後，因外資持續拋售，已連續9多個交易日呈現疲軟走勢。因此，市值超過10兆韓元的股票數量從10月底的64家降至61家。

