森崴統包台電風場代墊款認虧損 經部回應了

〔記者廖家寧／台北報導〕森崴能源子公司富崴能源承攬台電離岸二期風場，認列代墊工程款致虧損，呼籲主管機關給予潔淨能源業者生存空間。台電表示，目前該案已提送公共工程委員會調解中；經濟部表示，將協助雙方在調解機制下儘速達成共識。

森崴能源日前發布重訊，指出子公司富崴能源承攬台電離岸二期風電工程，海事工程成本暴增，另代墊台電離岸風電二期工程款項，金額高達近200億元，先予以認列損失。

台電表示，富崴能源統包承攬台電離岸二期風場，台電均依契約規定執行，並如期給付相關契約款項。

台電續指，針對富崴能源主張因海事分包商財務困難無法履約、疫情及烏俄戰爭等事由，致履約成本暴增引發財務問題，並向台電提出契約變更訴求，因涉及眾多不可歸責雙方事項主張，富崴已提送公共工程委員會調解，台電將依採購法程序配合主張與說明。

台電重申，後續台電將持續督促及協助承商，共同努力完成離岸二期風場併網目標。

針對森崴與台電相關承包契約一事，經濟部表示，雙方正針對爭議部分透過工程會進行調解，經濟部將協助雙方在工程會調解機制下儘速達成共識。

