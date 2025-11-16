陸行之：鴻海可能加入OpenAI的永動機超槓桿引擎

知名半導體分析師陸行之表示，鴻海可能加入OpenAI的永動機超槓桿引擎。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉在上週舉行的法說會上透露，公司正與夥伴積極討論AI資料中心模組化架構與系統整合，並將與OpenAI等AI領先企業合作，預期2026年開始產生實質效益與出貨。消息一出，引發市場高度關注。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，認為鴻海可能在11月21號的「鴻海科技日」上，宣布與OpenAI達成類似AMD的「循環融資」合作模式，以鴻海股票換取未來數百億美元的AI資料中心大單。

陸行之14日在臉書和Substack發文指出，他10月6日才說不知道台灣伺服器大廠會不會也在排隊等送錢/送股票來換訂單，現在怎麼感覺鴻海可能在11月21號的科技日，將要宣布循AMD模式給OpenAI鴻海股票來換未來3-5年，數兆瓦（GW）AI 數據中心系統及機櫃的訂單，並認為循環式融資的架構可能如下。

可能的做法：發行免費股票

陸行之估計，鴻海很可能循AMD的模式，向OpenAI提供相當於公司市值8.8–17.6%的股份，來交換未來3至5年、價值約500億至1000億美元（約新台幣1.5兆元至3兆元）或規模達1至2GW的AI數據中心系統及機櫃（rack-to-rack）訂單。

較不可能的做法：現金投資

鴻海精密也可能以100至200億美元（約新台幣3056.9億元至6113.9億元）投資OpenAI，以換取同樣規模的訂單。但陸行之認為此方案不太可能，因為鴻海目前僅持有約72億美元（約新台幣2201億元）淨現金。

對供應鏈的影響

鑑於OpenAI目標在未來5年建立超過20GW的運算能力數據中心，陸行之認為這1至2GW的 AI數據中心訂單對鴻海的供應鏈有正面效益，但對非鴻海的供應鏈不一定有負面影響。

陸行之認為，這類循環式融資操作與AMD先前向OpenAI發行1.6億股免費權證（相當於10%稀釋），每股成本0.01美元，以交換未來4年的6GW MI450/550 GPU 訂單的模式類似。受此循環融資帶動，AMD在其分析師日中宣布未來3至5年資料中心AI相關業務將實現超過80%的複合成長率（CAGR）。

