黃金、比特幣會更值錢？羅伯特清崎警告：「大印鈔時代」將到來

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）警告，「大印鈔時代」將到來，屆時黃金、白銀、比特幣和以太幣等資產將因法幣貶值而變得更具價值。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣價格近來賣壓不斷湧出，週六（15日）一度跌破9.5萬美元（約新台幣290.41萬元），幾乎抹平今年迄今的全部漲幅，創下約6個月新低。對此，理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）週六在社交平台X發文表示看法，指比特幣正在崩跌，而各類資產泡沫也正接連破裂，但儘管如此他仍不會出售所持有的比特幣，因為他正在等待，等待「大印鈔時代（The Big Print）」到來，屆時黃金、白銀、比特幣和以太幣等資產將因法幣貶值而變得更具價值。

羅伯特清崎表示，他不出售比特幣的原因之一，是因為當前市場全面下跌的核心原因在於「全球缺乏現金」，而他個人目前並不需要現金。

羅伯特清崎進一步表示，全球正深陷債務危機，他相信勞倫斯·勒帕德（Lawrence Lepard）在著作《The Big Print》中描述的「大印鈔時代」即將到來，屆時黃金、白銀、比特幣和以太幣等資產將因法幣貶值而變得更具價值。對於這項判斷是否可能有誤?羅伯特清崎坦言，他和勒帕德的觀點確實可能錯誤，強調自己不是提供投資建議，只是單純分享自己的行動與觀察。

在發文中，羅伯特清崎還引用布偶劇角色豬小姐（Miss Piggy）的理財名言，即「理財的關鍵，就是永遠要確保自己有很多錢」。羅伯特清崎稱，在《富爸爸，窮爸爸》一書裡，富爸爸把這叫做「現金流（Cashflow）」，而現金流來自真正能持續產生收入的資產，如房地產、油井、牛隻以及私人企業等。

羅伯特清崎表示，他不相信股票和債券，若投資者信任並且像巴菲特那樣理解市場，則應選擇適合自己的方式。他認為，豬小姐的理財觀念相當實在，也說明了為何「物以類聚」的人會一同參加財務講座、共同學習。

面對市場波動，羅伯特清崎建議那些正感到恐慌且缺乏現金的人，應從錯誤中學習。羅伯特清崎表示，自己過去也曾多次因恐慌犯錯，卻因此學到傳統教育體系中不會教的寶貴財務知識。

羅伯特清崎表示，當他曾經陷入無錢可用的困境時，才深刻理解豬小姐所說的「要永遠讓自己有很多錢」的重要性。雖然這些教訓很痛苦，但也因此促使他累積了能產生現金流的資產，並在《富爸爸，窮爸爸》與《Cashflow》桌遊中傳授相關理念。

羅伯特清崎稱，《現金流》這遊戲的設計宗旨正是透過讓玩家犯錯來學習，而這也符合人類的學習方式。可惜傳統學校往往懲罰錯誤，導致許多高學歷者仍缺乏真正的財務能力。羅伯特清崎也提醒粉絲保持學習，並在動盪時期更加謹慎。

