3年逾10獎！高雄亞灣智慧公宅634戶 預計2027完工招租

高雄亞灣智慧公宅模擬圖。（都發局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄亞灣智慧公宅近3年累計逾10獎項，吸引不少目光；高雄市都發局指出，此案共計634戶。目前工進正常，預計2027年完工招租。

高市府配合中央社宅政策，在高雄亞洲新灣區興辦前鎮亞灣智慧公宅（第一期）新建統包工程，2023~2024累積獲得8項獎項，今年再添高雄市政府優良工地卓越獎、2025年城市工程品質金質獎金質獎及數位AI金優獎。

請繼續往下閱讀...

都發局長吳文彥表示，市府蓋社宅理念，多規劃在交通便捷或位置優越地段，是對市民居住權益保障的承諾，亞灣公宅選在高雄市最夯的亞灣蛋黃區，提供附近亞灣5G AIoT創新園區就業員工、青年家庭及弱勢族群入住，實踐居住正義。

都發局說明，社宅建築量體為1幢4棟，地下2曾、地上14層，社福設施規劃有幼兒園、關懷據點、托嬰中心、日照中心等，並搭配店鋪、飲食店、辦公室等規劃，提供A、B、C棟圍塑中庭空間及西、北兩側沿街步道式開放空間綠帶，形成社區居民共同的休憩廣場與綠地。

居住單元劃分1房型475戶、2房型147戶，3房型12戶，共計634戶，目前工程進度正常，預計2027完工招租。

都發局感謝主辦單位審查委員的青睞與肯定，讓「前鎮亞灣智慧公宅（第一期）」的規劃設計與施工成果在眾多作品中脫穎而出；目前高市府正與國家住都中心合作推動總目標3.5萬戶的社會住宅，「前鎮亞灣智慧公宅（第一期）」獲獎，相信可以作為後續社宅建設典範。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法