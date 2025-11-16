TISA10月基金申購創新高 0050連結基金單月申購破億元

台股狂飆助攻!TISA單月吸金2.4億元、0050連結基金申購破億元。（資料來源:投信投顧公會）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股狂飆助攻!TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）10月基金申購金額達2.4億元，規模攀升至5.8億元，而元大台灣卓越50ETF連結基金熱度遙遙領先，單月申購破億元、最受青睞，穩居龍頭寶座。

統計TISA級別基金10月申購排名前五名，分別為元大台灣卓越50ETF連結基金、統一台灣動力基金、統一大滿貫基金、元大台灣高股息ETF連結基金、安聯四季成長組合基金；其中，0050連結基金申購總額1.38億元、統一台灣動力基金0.18億元、統一大滿貫基金0.16億元。

TISA從7月開始實施，而0050連結基金單月申購金額也從2000萬元左右，短短4個月單月申購金額成長已破億元，法人分析，0050連結基金績效與0050連動，高度反映台股成長，不會有選股失誤風險。根據證交所統計，10月0050最新單月定期定額金額已來到逾57億元，平均每人每月扣款金額9576元，而0050連結基金TISA級別不僅在經理費進一步優惠，採不配息機制，更有利擴大長線複利效果。

