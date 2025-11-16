2026年AI熱浪持續延燒 美媒：買低本益比高成長的台積電準沒錯

美國投資媒體《Motley Fool》15日發文分析，始於2023年人工智慧（AI）浪潮，過去2年一直主導全球投資趨勢，進入2026年也將是如此，並看好全球晶圓代工龍頭廠商台積電將是最佳投資標的。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕隨著2026年逼近，投資人需要開始思考未來最大的投資趨勢。美國投資媒體《Motley Fool》15日發文分析，始於2023年人工智慧（AI）浪潮，過去2年一直主導全球投資趨勢，進入2026年也將是如此，並看好全球晶圓代工龍頭廠商台積電將是最佳投資標的。

分析指出，AI基礎設施的建設尚未結束，超大規模AI資料中心營運商計畫在2026年投入數千億美元用於AI基礎設施，打破他們在2025年剛創下的紀錄。多家公司將從這些巨額資本支出中受益，但只有台積電能夠確保最終勝出。

請繼續往下閱讀...

分析說，輝達（Nvidia）確實從AI浪潮中獲益最多，自2023年AI大趨勢興起以來，輝達一直是市場上表現最佳的股票之一，並已躍升為全球市值最高的公司。輝達將繼續保持主導地位，但顯然競爭正在加劇。

AMD（超微半導體）正透過與OpenAI合作改進其軟體，不斷提升自身實力。博通（Broadcom）也持續宣布與AI巨擘建立合作關係，開發性能超越圖形處理器（GPU）且價格更低的客製化AI晶片。儘管輝達仍是AI經驗的領頭羊，但競爭日趨激烈。

雖然無法預知未來幾年上述3家公司中的哪1家會表現最好，但分析指出，投資台積電就等於是投資這3家公司，因為他們的先進晶片幾乎都是由台積電代工製造。而台積電之所以能取得如此成就，得益於該公司不斷推出尖端技術，並擁有令人矚目的良率。

台積電新推出的2奈米晶片比起前幾代產品的優勢顯著，實現了巨大的性能提升，在與3奈米晶片相同的處理速度下，2奈米晶片的功耗可降低25%至30%。這個意義重大，因為能耗是目前AI建置的關鍵。如果企業能夠在大幅降低功耗的同時，維持其運算能力，台積電就能為這些晶片收取可觀的溢價，而超大規模AI資料中心營運商也樂於為此買單。

台積電2奈米目前正在量產，因此可能還要等好幾季才會看到AMD、輝達或博通推出採用2奈米製程的晶片，但2奈米晶片的優勢是實實在在的，而且來勢洶洶。即使沒有這種先進的晶片製程，台積電的表現依然非常出色，其成長速度足以媲美AI革命中最優秀的公司。

2025年第三季台積電的營收年增41%，增速超過了博通和AMD，僅次於輝達最近一季的增速56%。儘管台積電制定了包括在美國和世界多地興建多個晶圓廠的大規模擴張計劃，但該公司仍在努力提高業務獲利能力。

儘管有這些令人印象深刻的因素，台積電的本益比僅28.53倍，遠低於上述3大客戶；其中，AMD為61.6倍，輝達為43.92倍，博通為38.56倍。

台積電的營收成長速度遠超過大多數競爭對手，但本益比卻遠低於他們，加上該公司為主要晶片設計公司製造先進晶片，為AI競賽中不可或缺的一部分，預計將成為2026年最佳的投資標的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法