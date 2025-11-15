中荷爆發「安世之亂」嚇崩車企！ 外媒籲祭1狠招反殺北京

荷蘭與中國就安世半導體控制權的爭議，引發市場對車用晶片供應鏈的擔憂。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭政府10月12日表示，由於擔心關鍵技術可能轉移至中國，目前荷蘭政府接管晶片製造商安世半導體（Nexperia）。隨後布魯塞爾和北京長達一個月的罕見激烈貿易升級後，雙方激烈交鋒，車企憂疫後晶片荒重演。法媒示警，中國就是利用這一點，成為角力過程施壓的武器，建議歐盟可以威脅封殺中國產品禁入歐洲市場。

安世半導體總部位於荷蘭，前身為荷蘭恩智浦半導體的標準件業務事業部，為半導體標準裝置供應商，處於電子產業鏈上游，業務分佈於亞洲、歐洲和美國。其客戶包括中游製造商、下游電子品牌客戶，包括博世、華為、蘋果、三星、華碩、戴爾、惠普等。

請繼續往下閱讀...

2018年至2020年，中國代工企業聞泰科技透過多次資本運作，2020年9月獲得安世集團100%股權。

由於擔心安世半導體前執行長、安世中國母公司聞泰科技創辦人張學政，分拆公司的歐洲業務，並將生產轉移到中國的行為，荷蘭政府在9月決定接管晶片製造商安世半導體，引爆中荷激烈交鋒。

《法廣》援引《費加羅報》評論文章指出，安世半導體成為了荷蘭政府、中國股東和華盛頓之間商業地緣政治較量的焦點。

10月12日，阿姆斯特丹對2018年收購安世半導體的聞泰科技開闢前所未有的戰線。荷蘭政府及其貿易部長卡雷曼斯（Vincent Karremans），以中方股東公司的治理存在漏洞、可能洩露晶片機密訊息為由，啟動荷蘭史上首次使用的《供應品管法》（Good Availability Act）。

中方股東並未就此罷休。安世母公司聞泰科技對關於首席執行長個人利益衝突、管理不善或技術轉讓的問題充耳不聞，在荷蘭政府做出決定後，立即譴責這是一次過度干預，其動機是地緣政治偏見，而非基於事實的風險評估。

隨後，安世母公司聞泰科技迅速向北京求助，並於10月13日促使中國建立針對安世半導體在廣東工廠生產的電子元件（占安世半導體晶片產量的50%），出口到歐洲的管制系統。這足以將歐洲汽車行業逼到絕境，並迫使荷蘭和德國政府以及歐盟委員會做出妥協。

文章指出，經過幾天的僵持，安世半導體最終受益於川普和習近平在10月底的會面，這次會面促成兩國貿易戰休兵。北京隨後恢復安世半導體晶片的出口，在11月初給予了為期一年的豁免，但「僅限於民用晶片」。

對此，蒙田研究所國際研究主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）認為，對荷蘭來說，出口的重啟是一場名不副實的勝利。所取得的成果看起來非常積極，但不能保證中國在這次短暫的暫停後，不會推翻這些保證。

文章提醒，北京有了像安世半導體這樣的棋子在手，等於掌握一條可隨時收緊的絞索，可以對汽車工業施加壓力，並獲取讓步。這還不算上它可以用稀土武器造成的損害。

這位專家還說，對於這家荷蘭公司來說，豁免制度僅適用於民用晶片。這為北京提供全方位的措施，使其事實上能夠干預歐洲的防務戰略。另一個教訓是，在歐洲汽車行業半導體危機三年後，情況依然緊張。杜懋之說，庫存仍然太低，供應不夠多樣化。中國在某種程度上利用了這一點，這是在角力過程施壓的武器。

1位熟悉歐洲內情的人士說，儘管貿易部門對中國的形勢「頭腦清楚」，反擊措施仍然遲遲未到位，商業防禦問題沒有得到足夠的重視。文章建議，歐盟可以威脅讓中國產品失去歐洲市場的准入，但需要決心以及多年的協調。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法