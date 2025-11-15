台灣風味珍珠奶茶在「世界陶瓷之都」開店了 英國老闆主打正宗台灣食材

一家珍珠奶茶店在英國特倫特河畔斯托克（ Stoke-on-Trent）開業了，老闆主打來自台灣的食材。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一家珍珠奶茶店在英國特倫特河畔斯托克（ Stoke-on-Trent）開業了。這家名為HiGuys的店位於謝爾頓的學院路，專營亞洲茶飲，採用正宗的台灣原料和新鮮煮製的木薯珍珠。

斯托克位於曼徹斯特和伯明翰之間，是英國著名的製陶業之鄉，被稱為「世界陶瓷之都」。

請繼續往下閱讀...

店主伊斯梅爾·阿赫塔爾（Ismail Akhtar）希望這家店能受到學生和居民的歡迎。店舖平日營業時間為上午11點至晚上7點，週末營業時間為中午12點至晚上7點。

伊斯梅爾詳細介紹了這家店的情況。他說這是一家家族經營的連鎖店，以使用正宗的台灣食材而自豪。珍珠每天店內新鮮製作，茶飲不含任何人工添加劑，所有水果口味的茶飲都使用真正的水果。

伊斯梅爾表示，咖啡館豐富的菜單，食材直接從台灣進口，將讓顧客盡情享受各種獨特的口味。

伊斯梅爾告訴媒體StokeonTrentLive：「我們以前經常去曼徹斯特，在那裡喝正宗的珍珠奶茶。我們覺得斯托克城缺少這種奶茶。有一次我們去諾丁漢，碰巧遇到一位名叫瑞恩的先生，他是那裡一家HiGuys奶茶店的老闆。他說我們可以在陶器之鄉托克城開一家。」

伊斯梅爾說：「當然，我們主打珍珠奶茶，但這並不是我們唯一的選擇」。他解釋道：「我們還有鮮果茶、奶茶和其他特色飲品。其中一種是特製沙冰，用磨砂冰製成。我們還有一系列新鮮的無酒精雞尾酒。此外，我們還有奶油皇冠飲品，上面覆蓋著一層厚厚的奶油泡沫。」

顧客可以享用各種異國風味的茶飲，價格從5.55英鎊起，還可以品嚐拉麵和杜拜巧克力等小吃。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法