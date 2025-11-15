日本新幹線六個隱藏秘密 有些路段只要65元、避開擁擠檢票口、冰淇淋有軟有硬

日本新幹線目前連接北海道和九州，許多人乘坐進行商務或旅行。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕日本新幹線（子彈列車）於1964年誕生，是世界上第一條高速鐵路。它目前連接北海道和九州，許多人乘坐它進行商務或旅行。日媒報導，新幹線還有一些鮮為人知的秘密？以下是關於新幹線的六個隱藏秘密。

1. 新幹線軌道分為東段和西段

新幹線其實分為東西兩段。分界線是JR東京車站。向東（北）行駛的北海道、東北、秋田、山形、新潟和北陸新幹線與向西（南）行駛的東海道、山陽和九州新幹線並不相連。例如，如果您想從東海道新幹線的新大阪站搭乘新幹線前往東北新幹線的新青森站，則需要在東京車站轉乘。

請繼續往下閱讀...

還有另一條新幹線路是分叉的：西九州新幹線，於2022年開通。這條路線計畫連接博多站和長崎站，但由於長崎站到武雄溫泉站之間的路段先建成，所以武雄溫泉站到新鳥棲站之間的路段是一條常規路線。

2. 在某些路段，搭乘新幹線只需330日圓（約台幣65元）。

由於新幹線主要用於長途旅行，普通票和新幹線特快票的價格通常被認為相當昂貴。但您知道嗎？實際上，新幹線有一段線路只需330日圓即可乘坐。這段路線是博多南線，連接博多車站和博多南站。這段路線是特快列車，兩站之間（8.5公里）的行程大約需要8分鐘，但使用的是新幹線列車。因此，只需330日圓（200日圓普通票+130日圓自由席票）即可搭乘新幹線。

值得一提的是，博多南站建於JR西日本車輛段內，因此雖然位於九州，但歸JR西日本管轄。車票可透過e5489購買，車站資訊也可在JR西日本官網查詢。

3. 新幹線月台自動販賣機裡的「硬冰淇淋」其實並不硬

雖然東海道新幹線和山陽新幹線的普通車廂已經停止販售冰淇淋，但事實上，這種冰淇淋在東京站的東海道新幹線月台上仍然可以透過自動販賣機買到。這些自動販賣機裡的冰淇淋比車上賣的要軟一些，更容易上手。

車上賣的冰淇淋之所以比較硬，是因為它還要承擔車廂冷藏箱的冷卻功能。因此，首班車之後賣的冰淇淋非常硬，即使到了熱海站也依然很硬。當然，月台上的自動販賣機不需要承擔冷藏箱的冷卻功能，而且冰淇淋的溫度是正常的，所以口感不會那麼硬。

4. 還能看到黃醫生（或稱為黃博士，檢測列車）

「新幹線923系列電動列車（以下簡稱「黃醫生」）是東海道山陽新幹線上用於檢查和測試的新幹線列車，JR東海公司擁有的T4編組列車已於2025年1月29日退役。因此，許多人認為他們將再也看不到「黃列車」。然而，還有一列JR西日本公司擁有的「黃博士」（T5編組列車）尚未退役。

5. 福島站新幹線月台上正在建造一條新的山形新幹線路

JR福島站是山形新幹線和東北-北海道新幹線的交會站，因此，駛入14號月台的新幹線列車分為開往山形方向和開往青森及北海道方向的列車。然而，由於山形新幹線只能駛入14號月台，因此該月台也是唯一可以進行列車連接和分離的月台。這意味著所有進出站的列車都必須駛入14號月台，這可能會對乘客造成一些困擾。為了解決這個問題，JR福島站目前正在11號月台為山形新幹線進站列車建造一條約2公里長的新進站軌道。

6. 東京車站設有專門用於新幹線的限時檢票口

R東京車站的新幹線總是人潮湧動，每天有數十萬乘客乘坐，旺季時檢票口更是擁擠不堪。其實有一個隱藏的檢票口可以幫您避開擁擠的檢票口。如果旺季期間，可以換乘普通線的南檢票口和中央檢票口人滿為患，您無法進入月台，不妨嘗試從檢票口出來，前往新幹線日本橋檢票口。

這個日本橋檢票口位於東京車站八重洲檢票口以北，是新幹線專用檢票口。它直接通往新幹線月台，普通線路無法進入，因此即使在旺季也相對空曠。旺季期間，檢票口附近的洗手間經常排起長隊，但這裡的洗手間卻相對空曠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法