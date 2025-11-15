領540萬爽退躺平 63歲阿北從C位淪家庭邊緣人慘況曝

很多男士長者退休後在家地位下降，甚至越來越被嫌棄。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後夫妻相處時間大增，很容易因磨合不佳心生怨懟。1位領了2700萬日圓（約台幣540萬）退休金的63歲日本阿北，一開始窩在家悠哉度日，卻發現老婆似乎嫌煩。為避風頭，改泡圖書館，混到晚上才回家。未料某天妻子板著臉說，「鄰居說你每天都到圖書館，讓我很尷尬」。阿北難過的說：「我無家可歸了。」

日媒《The Gold Online》披露退休後夫妻相處所面臨的挑戰。木村修（63歲，化名）曾就職於一家大型製造業。60歲退休時，他拿到約2700萬日圓的退休金。剛退休時，他盡情享受著退休生活，甚至和妻子洋子（化名，62歲）一起去旅行。

漸漸地，木村實在太閒了，他說，「整天待在家裡的時候，可以感覺到妻子越來越煩。我在客廳看電視的時候，她會將吸塵器開得大聲，然後嘆氣。我試著幫忙，但她就說：這樣只會浪費更多時間，所以不用了。」

為了避風頭，木村改到圖書館看報，從財經版看到體育版，中午回家吃飯，再回到圖書館繼續看書、看雜誌，直到晚上才回家。

未料，某一天，妻子突然板著臉對他說：「請你不要每天都去圖書館了。」當問及原因時，她說，鄰居們常說「木村先生每天都來圖書館」，這些話讓她感到很尷尬。

木村感嘆，「就算在家，妻子也都散發出一種『請你走開』的訊息，我好不容易找到可以待的地方，她還讓我別去。我不知道該怎麼辦…。」

報導指出，在事業巔峰時期專注於工作、缺乏工作之外人際互動的男性，退休後往往會失去社交地位。因此，他們往往將「家」視為唯一的歸屬，並過度依賴與妻子的關係。如果丈夫退休後整天待在家裡，她們很容易感覺到自己的時間和空間被侵犯，甚至丈夫的存在本身也會帶給她們壓力。

報導建議，為了確保退休後的生活順遂，夫妻在退休前討論彼此想要的生活方式，至關重要。

