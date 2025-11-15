中國AI模型被爆嚇人！僅用低於80％資金就趕上美國90％性能

中國人工智慧行業已達到一個里程碑，其頂級模型現在的性能已達到美國水平的約90%，儘管投入的資金遠低於美國。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據華爾街證券富瑞集團（Jefferies）分析師最近的一份報告，中國人工智慧行業已達到一個里程碑，其頂級模型現在的性能已達到美國水平的約90%，儘管投入的資金遠低於美國。

研究發現，從2023年至2025年，包括阿里巴巴、百度、騰訊和字節跳動在內的中國超大規模公司的資本支出總額為124億美元，比AWS、微軟、Google和Meta等美國同行的6940億美元低82%。

然而，中國領先模型MiniMax M2的性能已達到當時最先進的美國模型GPT-5 Codex high的90%。

Jefferies表示，兩國頂級模型之間的性能差距已「迅速縮小」，這歸因於中國注重模型效率而非原始計算規模。中國AI公司強調混合專家結構和推理優化等架構創新，使他們能夠用更少的資源達到類似的結果。

開源模型已成為一個關鍵優勢。Jefferies引用的Artificial Analysis數據顯示，中國開源前沿模型在性能上已超越美國同類產品。例如，MiniMax M2獲得了美國領先的開源模型 GPT-OSS-120B 的106%的分數。

雖然美國公司不斷擴大人工智慧領域的支出以追求通用人工智慧，但中國企業則優先考慮投資回報率和運算效率。

傑富瑞表示，預計2025年至2030年間，中國的人工智慧資本支出將成長8%，達到8840億美元。

中國企業對高效率架構的重視也降低了使用成本。例如，DeepSeek在訓練和推理效率提升後，於2025年底將其API價格下調了62%，這使得中國的AI API定價成為全球最低。

