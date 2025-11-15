吉隆坡機場天花板「瀑布」傾瀉 旅客辦登機傻眼 網笑多了新景點「星耀樟宜2號」

根據錄影顯示，旅客和機場工作人員難以置信地看著「室內瀑布」，有些人仍然在附近的辦理登機手續櫃檯排隊。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕馬來西亞吉隆坡國際機場1號航站遭遇暴雨襲擊，導致天花板面板漏水，水勢傾瀉而下，許多抵達該航站樓的旅客都嚇了一跳。社群媒體批評嘲笑，「機場多了一個新景點，那就是室內瀑布和游泳池」，這可以與新加坡樟宜機場的「森林瀑布」造景比美。

社群媒體平台X上發布的影片顯示，吉隆坡國際機場內的卡達航空報到櫃檯附近的天花板結構，湧出大量水。根據錄影顯示，旅客和機場工作人員難以置信地看著「室內瀑布」，有些人仍然在附近的辦理登機手續櫃檯排隊。

隨著「洪水」持續，清潔人員使用拖把和駕駛式洗地機進行清潔，而保全人員則用可伸縮的屏障將該區域封鎖起來。

根據《今日自由馬來西亞》報導，機場營運商馬來西亞機場公司在一份聲明中表示，事故發生在下午4點15分左右，當時「該地區遭遇了異常強降雨」 。

聲明還補充說，各團隊已進入「高度戒備」狀態，同時「優先保障乘客安全、控制事態發展和保護電氣系統」，工程、運營和安全團隊已在現場處理情況。

聲明還指出，一旦天氣狀況好轉，控制、清理和恢復工作就迅速展開，並加大了力度。

根據《星報》引述馬來西亞機場控股公司的消息報導，1 號航站樓的漏水是由於承包商在進行屋頂維修和防水工程時出現失誤造成的。

社群媒體用戶對此事感到好笑，稱吉隆坡機場多了一個新景點：室內瀑布和游泳池，類似新加坡樟宜機場的「星耀樟宜」雨漩渦。其他人則嘲笑這一場景，稱其為「星耀樟宜2號」，意在與樟宜機場競爭。

