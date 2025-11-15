北京籲公民暫勿赴日 日本前航空幕僚長：非常歡迎這政策

日本前航空幕僚長田母神俊雄15日在社群平台發文稱，對於中國呼籲公民暫勿赴日的政策「非常歡迎」。日本正因為過多中國人而感到困擾。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗日前在國會答詢時，關於「台灣有事」的發言引發中國強烈不滿，繼召見日本大使表達強烈抗議後，中國外交部和中國駐日大使館14日發布通知，「提醒」中國公民暫時避免前往日本。日本前航空幕僚長（相當於空軍司令）田母神俊雄15日在個人臉書X平台發文回嗆，對於中國呼籲公民暫勿赴日的政策「非常歡迎」，日本正因為過多中國人赴日而感到困擾。

北京不滿日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，中國駐大阪總領事薛劍發表恐嚇性內容，揚言「斬首」高市。中國外交部和中國駐日大使館14日更突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。

中國駐日大使館還在官網發布通知，聲稱「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」。

對此，田母神先在社群平台發文稱，中國政府呼籲國民避免赴日，理由是日本在高市相關言論引發的局勢下，可能無法保障中國公民安全；他對中國的舉動表示「非常歡迎」。

他直言，日本方面正因為中國人在日本國內過多而感到困擾。我國（日本）應該努力建設一個不依賴中國人訪日旅客的國家，這樣做，國家才能更和平。

網友留言相挺，稱「台灣不僅在經濟上，彼此之間更是以心相連的重要鄰國。該珍惜哪一方，其實是十分明確的。如果在這種情況下還做出拋棄台灣的事情，作為日本人的立場與存在意義都將喪失殆盡」、「中國人將不再來日本 嗯，你是什麼意思（喜極而泣）」。

還有網友回嗆中國，「中國人的安全到底是受到誰的威脅呢？可不是日本，而是你們自己的國家吧。日本才更應該認真限制前往中國的旅遊，並提醒在中國的日本人多加注意，不是嗎？」

