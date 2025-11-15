從時薪工翻身成執行長 董明倫開創沃爾瑪輝煌10年將退休

沃爾瑪59歲執行長董明倫將於明年1月31日退休。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕沃爾瑪59歲執行長董明倫（Doug McMillon）將於明年1月31日退休，轉為擔任顧問直到2027年1月底為止。他1984年以時薪工的身份進入這間連鎖零售店上班，2014年2月接任執行長一職，10年來讓公司市值增長2倍多達到8170億美元（約24.97兆），股價上漲323％跑贏標準普爾500指數。

據《路透》報導，董明倫在沃爾瑪的美國部門、國際部門、山姆會員店都擔任過領導層，2014年升任執行長時，亞馬遜席捲網購的大部份市場，董明倫旋即大力發展電子商務，例如加快配送速度、在倉庫引入自動化技術、增加廣告宣傳。

請繼續往下閱讀...

董明倫剛接手沃爾瑪時，該公司的全球網購銷售額約為100億美元（約新台幣3056億元），目前則增長至1200億美元（約新台幣3.66兆元）。

董明倫退休後將由沃爾瑪美國部門51歲執行長福爾納（John Furner）接任，在沃爾瑪已工作30年的福爾納，在經歷上和董明倫類似，都是從時薪工開始做起。

投資研究公司Gordon Haskett的分析師格羅姆（Chuck Grom），稱讚董明倫是繼創辦人沃爾頓（Sam Walton）之後最好的執行長，不過由於董明倫的退休時間比預期更早，可能會引起一些股東的焦慮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法