租補申請破百萬戶》中央平均每戶補助逾3千元 台中市撥款戶最多

今年中央住宅基金每月砸逾26億元補助全國租屋族。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年中央住宅基金每月砸逾26億元補助全國租屋族，根據內政部國土署統計，今年前10月，300億中央擴大租金補貼已補助87.33萬戶租屋家庭、累積撥款補助金額逾260億元，且全國單月單件核准戶、中央平均補助金額超過3千元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，租金補貼雖可能加重國家財務負擔，但同時也會逐步化解租屋黑市問題，並提高租金所得稅收。倘若要更快速化解租屋黑市，讓租屋市場更為透明化，或許可以考慮把租金與所得稅分離課稅，能夠進一步促進房東報稅的意願。

再觀察六都、前10月以台中市撥款戶數最多、將近20萬戶，中央撥款金額近55億元，兩項數字均為各縣市之最。進一步觀察前10月六都單月單件平均補助金額，以臺北市最高、將近4100元，新北市、桃園市平均超過3300元，至於，臺中市、臺南市以及高雄市平均超過2700元，六都以外縣市平均超過2400元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常外來人口多的區域，租屋需求也會比較強勁，因此統計撥款戶數最多的在台中市，其實囊括不少中部七縣市到台中市工作的租屋人口數量，不過，房價租金最高的區域則是台北市，因此單件補助金額也是最高。

台中市吸納中部七縣市租屋人口

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，租金補貼財源來自國庫撥補的住宅基金及房地合一稅收入。然而，今年房市修正，房地合一稅稅賦銳減逾兩成，再加上去年底財政收支劃分法修法，原本中央與地方依照財力分級共同分擔總經費的結構需要再平衡。

因此，衍生租金補貼經費支出方式將重新研擬新方案，此舉也凸顯租金補貼等住宅業務本來就屬於地方制度法載明的地方自治事項，而地方政府有沒有能力正向循環以維持租金補貼經費且吸引用腳投票的勞動力、消費人口，將成為新的都市發展課題。

