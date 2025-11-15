油電女聲》台電發言人黃美蓮 從服務第一線到站上火線

台電發言人黃美蓮。（台電提供）

〔記者林菁樺／專訪〕台電在11月迎來新任發言人黃美蓮，是台電第二位女性專總兼發言人，職涯一路深耕於台電業務系統，也正是民眾最關切的電價與費率核心單位。她認為，女性的同理心與耐心傾聽，促進組織運作順暢，也有助於與民眾、用戶之間保持開放與暢通的溝通。

黃美蓮自臺北大學企業管理學系碩士畢業後，曾短暫待過外商公司，當年在同學「揪團」一起考台電，而她進入台電就是直接在超關鍵單位「業務處費率組」，且一待就是超過十年的時間，有了機會輪調，到南投與北市北西區處服務。

她認為，能夠輪調是好事，在總處多著重在規劃面，到區處服務則面對民眾問題、挑戰會更即時。她印象深刻是在任職區處電費經理時，曾協助一位市場攤商處理電費分攤爭議。對方原語帶不滿，後來想主動邀請吃麵致謝，讓她體悟在第一線服務不只是了解問題，要能換位思考，從用戶角度出發，以「同理心」找到真正的解方。

台電近年面對包羅萬象的議題從電價調整、能源轉型等，發言人是輿論焦點的「防火牆」。上任未滿一個月的黃美蓮透露心境與工作節奏還在調適中，但既然承擔就盡力，而她過去多專注在配售電系統業務，接下發言工作後工時差不多，挑戰是面相變廣，要更掌握公司各系統龐大業務，盼能傳達精準、簡短、易懂的訊息給外界。

而她與台電副總吳進忠為夫妻，兩人同為台電發言人出身，一家出現「雙聲帶」。她首次透露，兩人在學生時期就認識，是校園情侶，吳進忠因領取台電獎學金在畢業後加入台電，她則以考試進入，兩人僅相差半年、堪稱同期。

有趣的是，一位來自業務、一位出身調度單位，是台電內部最容易「火花四射」的兩個系統。黃美蓮笑說，兩人常利用開車時間討論工作，雖會各自捍衛單位立場，但也在推動需量競價、電力交易時有密切合作。不過黃美蓮說，回到家中，「就不談公事了」，會把時間留給孩子與家庭。

明年台電將邁入八十周年，黃美蓮觀察，業務體系女性同仁比例其實不少，且多具整合與溝通能力。她認為，女性高階主管的耐心與細心，能在部門協調間發揮正面作用，對組織運作是一種助力。

成為發言人後，她笑稱手機LINE群組一夕間可能有大增十幾個，看訊息頻率有大幅提升，「好多群組都被釘選在最上方」。過去壓力大時會上拳擊有氧、瑜珈等團課舒壓，如今為隨時保持聯繫，連到收訊不好的地方爬山也要先暫緩。

儘管如此，她仍維持慢跑習慣，曾挑戰過半馬與全馬，10K對她而言只是輕鬆跑。她說，跑步時腦袋特別清楚，是思考和紓壓的最佳時光；過去處理電價費率壓力極大，但運動讓她不把情緒帶回家，也讓體力更好。她笑言，另一個療癒時刻就是逛傳統市場買菜、回家做飯，雖洗菜備料麻煩，不過更想珍惜和家人一起吃飯的時光。

