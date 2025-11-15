黃仁勳頭痛了！美推法案「限制輝達晶片賣中國」 業界2大咖支持

美國電商巨頭亞馬遜正與微軟聯手支持1項法案，進一步限制輝達向中國出口人工智慧（AI）晶片。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》13日報導，知情人士透露，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）正與微軟（Microsoft）聯手支持1項法案，以進一步限制輝（Nvidia）達向中國出口人工智慧（AI）晶片。這項名為「保障國家AI獲取與創新法案」（GAIN AI Act）的法案，也得到AI初創公司Anthropic的支持。

微軟和亞馬遜採取行動，站到與他關係密切的輝達的對立面，凸顯這場AI競賽是何等激烈。這些公司都在爭奪有利的政策，以保持對競爭對手的領先優勢。儘管存在安全疑慮，輝達仍在努力爭取進入利潤豐厚的中國市場。

「GAIN AI 法案」將要求晶片公司在向中國和其他受到武器禁運的國家出口產品之前，必須先滿足美國的需求。這是美國國會為解決晶片出口問題所採取的首批措施之一，晶片對訓練AI模型的數據中心至關重要。

微軟已公開表示支持「Gain AI法案」。國會助理和知情人士稱，亞馬遜雲端業務的管理層已私下告知聯邦參議院員工，他們也支持該法案。該法案將使包括微軟和亞馬遜在內的科技公司，位於全球的AI數據中心優先獲得晶片。

有專家指出，儘管白宮一些官員、輝達和其他半導體公司表示反對，但在亞馬遜和微軟這2大科技公司的支持下，可能使該法案獲得推進。AI初創公司Anthropic也支持這項法案。知情人士稱，同業Meta（臉書母公司）和Google尚未表態，美國總統川普也未表明立場。

美國國會正在權衡是否將「GAIN AI 法案」作為「國防授權法案」的修正案；「國防授權法案」通常會在年底前送交總統簽署。「GAIN AI 法案」已獲得包括聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內的關鍵民主黨人的支持，但要推進該法案，可能仍需獲得參議院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）和聯邦眾議院共和黨高層的批准。

