台灣比照？瑞士投資美國2000億美元 關稅39％降至15％

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，美國貿易代表葛里爾表示，美國和瑞士「基本上」已達成貿易協議，瑞士進口產品關稅將從39%降至15%，白宮計劃14日公佈協議細節。

報導說，該協議為瑞士帶來期盼已久的壓力紓解。此前，瑞士承受美國對已開發國家課徵的最高關稅。葛里爾說，15%關稅包含最惠國稅率以及其他現有關稅，該安排與歐盟類似。

他表示，瑞士承諾在美國總統川普任內投資美國2000億美元，包括明年投資製藥、黃金冶煉等領域700億美元。瑞士也承諾採購更多波音商用飛機。

葛里爾指出，「我們基本上已與瑞士達成協議。今天將在白宮網站上公佈協議細節」公佈協議細節。他補充，「瑞士將把大量製造業轉移到美國，包括製藥、黃金冶煉和鐵路設備。因此，我們對這項協議及其對美國製造業的意義感到非常興奮」。

川普於8月1日瑞士國慶日當天，宣布對瑞士課徵39％關稅，令瑞士舉國嘩然，此後瑞士致力降低該關稅。

彭博報導，瑞士越來越難以承受該高關稅造成的傷害。今年第3季瑞士經濟可能萎縮；瑞士央行表示，由於美國大幅上升的關稅，使經濟前景惡化，失業率也攀升至4年最高點。

