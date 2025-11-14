經濟學人：客戶催擴大AI產能 台積電「這原因」礙難照辦

經濟學人指出，台積電擴產謹慎，恐讓AI業者沮喪。（台積電提供）

〔編譯魏國金／台北報導〕《經濟學人》14日報導，人工智慧（AI）熱潮讓驅動AI的需求似乎無上限，然而幾乎所有高階晶片都仰賴台積電一家公司生產，而台積電產能擴大的速度落後需求的增長，令AI業者焦慮。

該報導指出，輝達執行長黃仁勳表示，今明兩年有高達5000億美元的訂單將交付，OpenAI則與超微達成未來幾年約6吉瓦（約300萬至600萬顆）AI晶片的供應協議，並與博通達成10吉瓦協議。

對AI晶片的狂熱需求已使供應緊繃的疑慮加劇。黃仁勳近期訪問台灣，敦促台積電加倍生產輝達晶片。而OpenAI執行長奧特曼呼籲台積電「就只要擴大更多產能」。

儘管台積電積極回應，但速度遠落後客戶的期待。今年台積電資本支出410億美元，其中3分之2用於生產AI產業所需的尖端晶片，該規模高於去年的300億美元。分析師預期該數據2027年將達520億美元。

然而就營收佔比而言，台積電的資本支出是下滑的，預計未來幾年也將如此。儘管客戶的疾呼聲越來越大，但台積電受半導體業榮枯週期循環影響而制定的生產政策，可能削弱AI產業的樂觀預期。

該文指出，台積電的AI晶片訂單爆滿，緊繃跡象已現。台積電董事長魏哲家上月表示，AI有關產品的產能非常緊繃，將竭盡全力滿足客戶需求。

然而需求仍持續上升。投資銀行傑富瑞（Jefferies）預期，明年輝達將出貨630萬顆AI晶片，年增23%。博通預期明年需540萬顆AI晶片，年增29%。摩根大通預測，台積電最先進的兩款晶片製程未來幾年將滿載。

然而，擴大產能成本高昂且進度緩慢。一座先進晶圓廠造價約200億美元，需耗費3至4年才能完工。在美國建廠成本更加高昂。台積電已承諾斥資1650億美元，在美國興建6座先進晶圓廠，然而美國營建業的低效率，意謂這些廠的建造經費恐大幅上揚，進展更為緩慢。

加速擴產 有產能閒置疑慮

增加產能也讓台積電面臨風險。晶片產業長期來呈現供應緊張，接著產能過剩的週期循環。在繁榮期時，晶片業者通常積極擴大產能，但隨後需求降溫時，面臨產能閒置困境。

避險基金Bristlemoon Capital分析師Daniel Wu指出，疫情期間，台積電加大投資，以舒緩成熟製程短缺壓力，如今相關產能利用率不足。台積電一方面避免重蹈覆轍，同時也擔心若英特爾與三星最終解決其生產問題，AI市場恐陷入供過於求的局面。

他表示，如果台積電未來兩年投入800億至1000億美元擴充產能，但AI熱潮卻消退，那麼可能面臨多年產能閒置的問題。台積電的謹慎態度或許讓客戶失望，但不應指望台積電改變立場。

