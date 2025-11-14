66歲阿北中1.2億樂透瞞老婆爽花 6個月後心理壓力破表崩潰了

日媒指出，贏得巨額彩券樂透獎金後，如果沉溺於財富之中，可能導致心理健康、價值觀和自我認同的崩潰。圖為情境照。（圖取自freepik）

〔財經頻道／綜合報導〕中樂透是一件令人開心的事，也可能造成身心壓力。一位66歲日本退休阿北意外中了6億日圓（約台幣1.2億）的樂透後，瞞著老婆與子女，萌生要徹底享受年輕時為家庭犧牲的一切，自己爽花。為了裝窮穿舊衣，6個月花掉1800萬日圓（約台幣360萬），罪惡感破表還失眠。阿北考慮過捐贈，又擔心老婆發現，最終求助理財專家，決定將剩餘的獎金買壽險保單，受益人為妻子與子女。他感嘆，意外之財不一定會帶來幸福感。

日媒《The Golden ONline》披露中樂透的真實案例，66歲的S先生每月退休金20萬日圓（約台幣4萬）；妻子T女士也是66歲，每月退休金10萬日圓（約台幣2萬），中樂透前的資產為5700萬日圓（約台幣1140萬）。

請繼續往下閱讀...

S先生退休後的嗜好是在家裡附近一家咖啡廳看報紙。回家路上還會順便去彩券行買幾張彩券。有一天，他像往常一樣把彩票遞到櫃檯時，菜券行員工用一種不同的眼神看著他，因為他中了6億日圓的頭獎。

6億日圓的巨額獎金讓他有些害怕，感覺自己的人生即將被毀。但S先生很快就改變主意。 心想「聽說中樂透的機率比被閃電擊中的機率還低，這是一種人生體驗。」他還決定對妻子T女士保密。

去銀行開戶時，S先生穿著在超市買的舊衣服，讓他看起來像個普通的退休老人，不像帳戶裡有6億日圓的「超級富豪」。當晚，S先生對妻子T女士謊稱自己意外獲得了500萬日圓（約台幣100萬），可用這筆錢來裝修房子，妻子聽後驚嘆：「真是太好了！」然後就沒再追問。這便是S先生「秘密奢侈生活」的開端。

S先生萌生一個計劃，要徹底享受年輕時為家庭犧牲的一切。首先就是換豪車，為了避免被老婆發現，還將車子停在離家較遠的停車場。買完車後，下一個念頭就是去東京的豪華飯店住一晚，然後是旅行。

起初，他過得非常開心，遊歷了各個旅遊景點，入住全日本各地的豪華溫泉旅館。漸漸地，內心的罪惡感破表，一個人吃喝玩樂也很無聊。

中樂透6個月後，S先生徹底停止旅行，6億日圓的獎金大約花掉1800萬日圓。他不再去以前常去的咖啡廳，也疏於照顧愛車，心理壓力沉重，每晚都難以入眠，只能在黎明時分才能勉強入睡。他變得懶到什麼都不想做，有時甚至一整天都穿著睡衣。

他考慮過捐贈，又擔心妻子會發現。於是，他諮詢理財規劃師，決定將剩餘的獎金全部買一份壽險保單。他去世後，保險金將支付給妻子和兩個孩子。S 先生現在意識到，除了通過工作或經商賺到的錢外，其餘的意外之財不一定會帶來幸福感。

報導說，就像S先生一樣，有些人會在突然獲得一大筆錢時感到極度焦慮。這種情況不僅會發生在彩券中獎者身上，也會發生在獲得巨額保險金的人身上。理解金錢的社會意義至關重要，它並非證明自我價值的工具，而是交換價值的工具。贏得巨額彩券獎金往往會打破這種社會認知，如果沉溺於財富之中，可能導致心理健康、價值觀和自我認同的崩潰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法