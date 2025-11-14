《經濟學人》稱台灣匯率長期低估患「台灣病」 央行5點強力反擊

《經濟學人》稱台灣匯率長期低估患有「台灣病」，央行5點回應強力反擊。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕《經濟學人》報導引用其編製之大麥克指數指稱，我國中央銀行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等。央行晚間五點回應，並反擊《經濟學人》過往曾坦誠大麥克指數有缺陷。

央行回應如下：

一、影響匯率的因素眾多，匯率係由外匯市場供需決定，並非單一商品價格所能衡量；金融自由化以來，跨境資本移動係影響新台幣匯率升值或貶值的重要因素。

請繼續往下閱讀...

二、過往《經濟學人》已坦承大麥克指數並不適合用來評估一國匯率是否高（低）估。

央行指出，只以單一商品來評估匯率並不恰當，《經濟學人》早在2003年便坦承，大麥克指數有其缺陷1；2006年時《經濟學人》更直指，大麥克指數多年來在全球被各界廣泛引用、甚或濫用。

央行強調，若利用其他單一商品指數來評估一國通貨匯價是否高（低）估，亦可能出現截然不同的結果。早在2016年，野村控股公司曾根據各國iPhone 售價，計算出iPhone指數，在當時納入比較的23種通貨中，美元係遭低估最嚴重的通貨，結論迥異於大麥克指數。此外，以最新iPhone售價換算，新台幣對美元匯率仍高估17.1%，與《經濟學人》大麥克指數顯示新台幣對美元匯率低估55%之結果背道而馳。

三、當前外匯市場供需主要與金融交易相關，以台灣為例，2024年外資及本國資金進出合計金額是商品貿易金額的19.3倍，爰僅以一籃商品與服務計算之購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）已無法作為衡量均衡匯率的指標，故不宜作為判斷匯率高估或低估的標準，更遑論以單一商品來評估一國匯率之高、低估。

四、如前所述，不宜以大麥克指數推論新台幣匯率之合理價位，因此，該文指稱新台幣匯率低估所造成台灣經濟金融之負面效應並不成立；過去外界亦曾提出類似的論點，央行均已於新聞稿、新聞參考資料、央行理監事會後記者會參考資料提供說明。

五、儘管本（2025）年迄今台灣對美國商品貿易順差擴大，期間央行多次與美國財政部就總體經濟與匯率等議題溝通時，該部從未要求新台幣升值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法