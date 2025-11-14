2025 亞洲技能競賽11/27登場 創3大紀錄

2025第3屆亞洲技能競賽（WorldSkills Asia Taipei 2025）將於11月27日登場。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕2025第3屆亞洲技能競賽（WorldSkills Asia Taipei 2025）將於11月27日登場，為期3天的賽事將在台北南港展覽館舉行。勞動部勞動力發展署指出，台灣繼1993年後，相隔30年再次取得國際技能賽事主辦權，本屆總計28個國家、超過300位選手即將同台競技，職類更增至44個，創下競賽職類最多、參與國家最多及參賽選手最多的「3多」紀錄。

勞動部指出，為展現我國政府的科技實力，並強化競賽與產業合作，特別規劃設計「FORMOSA 科技之島」為主軸的主題展示區，其中的「跨部會展示區」，展示政府前瞻科技應用成果，並邀請國內外賽事合作企業設置「科技展示區」、「產業展示區」及「Try a Skill 技能體驗站」等互動展區，匯聚尖端科技與趣味實作，邀請全國民眾免費入場參觀。

在「科技展示區」中，聚焦生成式 AI 與智慧生態系，民眾可在此與 AI 助理對話、體驗觀光微型自駕車，闡釋前瞻科技的無限可能；「產業展示區」則深入鏈結技能六大類群，展示 AI 協作型機器人、建築 3D 列印技術等創新應用；「跨部會展示區」則由農業部、交通部中央氣象署領軍，展現 AI 技術與智慧農業、氣象防災的國家級結合。

為了讓民眾親身感受技能的價值，「Try a Skill 技能體驗站」由28家贊助廠商設置職類體驗攤位，內容橫跨製造工程技術、資訊與通訊技術、營建技術、運輸與物流、社會與個人服務、以及藝術與時尚等六大類群。民眾可親手操作 3D 列印、銲接實作、製作檜木筷子、體驗馬賽克磁磚拼貼等 DIY 課程，親身感受「技能」結合創意與科技的樂趣。

