斷交國後悔了？美關稅減免排除宏都拉斯 台灣1友邦受惠樂翻天

宏都拉斯遭美國排除在關稅減免名單之外，宏國學者示警，咖啡產業將遭衝擊。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕白宮週四宣布，美國已與阿根廷、瓜地馬拉、厄瓜多和薩爾瓦多達成貿易協議，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo de León）開心宣布，70%輸往美國的產品獲零關稅待遇。宏都拉斯則遭排除在外，當地學者開轟，宏國與川普政府政治立場不一致，付出慘烈代價，損害該國咖啡產業，加工廠關閉的問題恐導致70 萬個直接和間接就業機會蒸發。

綜合外媒報導，近幾個月來，川普對拉丁美洲國家加徵了 10% 或 15% 的關稅。目前華盛頓與4國達成貿易協議。白宮在其網站發布的4份獨立聲明中表示，阿根廷、瓜地馬拉、厄瓜多和薩爾瓦多等4國同意向美國產品開放市場，以換取美國降低對其產品（包括農產品）的關稅。

請繼續往下閱讀...

一位美國高級官員告訴法新社，我們相信這些協議將有助於實現貿易平衡、互惠互利，並減少長期存在的貿易逆差，預計咖啡、可可和香蕉等產品的價格將會有正面影響。

賴清德總統6月5日上午以隆重軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷率領內閣成員首次訪問台灣。（圖由總統府提供）

台灣友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛開心宣布，「經過數月與美國政府的緊張努力和坦誠對話，我們成為世界上首批達成協議以減少和取消關稅的國家之一。」他說，超過 70% 的瓜國輸美產品將免徵關稅，其餘大部分產品為 10% 的關稅，這將使該國能夠在主要貿易市場擴大其競爭力。

阿雷瓦洛表示，新貿易協議使瓜地馬拉成為更具吸引力的投資國家，並確認瓜國與美國雙邊關係的牢固性。

至於宏都拉斯則被排除在這波關稅減免之外，宏國UJCV 大學校長勞達萊斯 （Julio Raudales）直指，宏國被排除在美國關稅減免之外，是因為其政治立場與川普政府不一致，「我們正在為過去幾年發生的諸多緊張局勢付出代價」。

勞達萊斯認為，美國政府只會與它視為朋友和盟友的國家進行貿易關係。勞達萊斯舉例說，如果宏國因為瓜地馬拉可以自由出口而停止向美國出售產品，這將對宏國經濟成長造成負面影響。

他說，宏國54% 的出口產品銷往北美市場，但徵收關稅將在減貧和經濟成長方面造成重大傷害。他強調，如果宏國和美國之間因總統大選（宏國即將在11月底進行總統大選）過程而中斷對話，那麼在就業和收入改善等貿易問題上將無法進行對話。

他感嘆，宏國政客缺乏建立良好政府所需的EQ，並示警，這種情況將損害宏國咖啡，因為與瓜地馬拉和薩爾瓦多相比，宏國咖啡處於劣勢，而瓜地馬拉和薩爾瓦多是宏國的直接競爭對手，並且受益於美國關稅降低。他補充，加工廠關閉的問題可能會導致約 70 萬個直接和間接就業流失。

他敦促贏得宏都拉斯總統大選及新政府，應該採取高度務實的態度，學習瓜地馬拉總統阿雷瓦洛的做法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法