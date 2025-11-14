三指標創逾1年低點 中國經濟降溫程度甚於預期

中國10月零售銷售增速創去年8月以來最低點。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國經濟活動的降溫程度甚於預期，官方數據顯示，10月工業增加值、零售銷售與今年前10月固定資產投資，皆創逾1年來最低增速，房價也全面續跌。路透報導，每月相關數據都在惡化，經濟短期內幾乎無望翻轉，使決策者面臨巨大壓力。

中國國家統計局昨公佈，10月規模以上工業增加值年增4.9％，較9月的年增6.5％急遽下滑，並低於路透預期的5.5％，創2024年8月以來最低值。衡量消費情況的零售銷售年增2.9％，從9月的年增3％降溫，也創去年8月以來最低增速。

請繼續往下閱讀...

數據顯示，10月中國70座主要城市的房價跌勢加劇，新屋價格月減0.45％，創1年來最大跌幅。中古屋月減0.66％，創13個月以來最快跌速。萬神殿宏觀經濟高級中國經濟學家林浩波（Kelvin Lam）說，在房市暴雷4年後，中國的房地產業仍然低迷。

投資的萎縮恐進一步拖累經濟。數據顯示，今年前10月固定資產投資年減1.7％，降幅高於預期的年減0.8%，較前9月的進一步萎縮0.5％。匯豐銀行首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）說，「中國的經濟正面臨各方面壓力」。

他補充，「即使目前美國進口關稅低於先前憂慮的水準，但中國近幾季度支撐經濟的強勁出口，明年將難以持續。這意謂內需將填補缺口，但如果沒有進一步的重大刺激，近期投資與消費的放緩將難以逆轉」。

報導指出，最令人意外的是中國汽車銷售連續成長8個月的動能戛然而止，儘管預期在政府補貼與各項稅務優惠逐步結束前，汽車銷售將上漲。而10月的零售銷售顯然受提早啟動的雙11購物節提振，然而低迷的消費者信心，即使大幅降價也未能有效刺激買氣。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋琳（Lynn Song）表示，基於內需的重要性，今年下半年消費動能的流失令人失望，為了支撐明年的消費，中國政府可能必須推出新的政策方向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法