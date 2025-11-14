雙鴻明年營運拼50％成長 水冷比重將逾55％

雙鴻今日舉辦法說會。圖為董事長林育申。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申今日指出，因輝達（NVIDIA）、CSP（雲端服務供應商）的水冷散熱需求持續提升，雙鴻明年營運將有50%成長，水冷營收比重將逾55%，伺服器營收比重則將達72%，也將帶動毛利率提升。

研調機構集邦（TrendForce）預估，明年起水冷伺服器出貨佔比將快速提升、正式邁入主流時代。林育申今也指出，明年輝達、超微（AMD）、ASIC晶片都會趨向成熟，帶動水冷散熱市場發展；因輝達VR系列伺服器的散熱架構變更，水冷板增加、產值更高，讓雙鴻未來2至3年有很大成長。

目前雙鴻在伺服器水冷散熱的產品佈局全面，林育申指出，含水冷板（Cold Plate）、分歧管（Manifold）、In-Row CDU（列間冷卻分配單元）等產品明年都將出貨，其中以水冷板佔比最大宗，In-Row CDU則估會出貨2000至3000櫃、因單價高，也將成營運帶動力。

輝達下一世代散熱解方有望採用微流蓋道（Microchannel Lid），不過市場傳說，因此方案製程難度高、客戶卻會壓價，形成供應鏈廠商的壓力。而林育申指出，目前雙鴻已掌握此技術，持續配合客戶步調打樣、驗證，看此商機有望在2027年下半年啟動。

針對產能佈局，林育申則說，未來2至3年每年仍將維持20至25萬資本支出，除泰國廠二期外，也正在評估三期啟動時間點，目前水冷板、分歧管等都已經在泰國有產能，未來將評估增設泰國的高階水冷板、機櫃、CDU產能。

