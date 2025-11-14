記憶體大缺貨價格漲不停 路透爆三星漲幅最達60％

記憶體缺貨，價格持續上漲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》14日報導，由於全球競相建設AI數據中心，造成記憶體供應短缺。兩位知情人士透露，三星電子11月將某些記憶體的價格較9月上調60%。

報導稱，三星電子繼10月延後正式公布供應合約價格後，在11月大幅漲價。按照慣例，三星每月都會公告價格細節。

報導指出，這些主要用於伺服器的記憶體晶片價格飆漲，恐加劇各大企業建構資料基礎設施的壓力，還可能推升智慧型手機、電腦等其他產品成本。業內高層和分析師透露，晶片短缺情況嚴重，引發一些顧客恐慌性搶購。

半導體分銷商Fusion Worldwide總裁高納曼（Tobey Gonnerman）表示，許多大型伺服器製造商和數據中心建置業者，現在預估他們拿不到足夠的產品，需要付出的溢價很驚人。

高納曼說，三星32GB DDR5記憶體模組的合約價格，從9月的149美元漲至11月的239美元。三星16GB及128GB DDR5，分別上漲約50%至135美元和1194美元；64GB及96GB DDR5漲幅也超過30%。

對此，三星電子不予置評。

