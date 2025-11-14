外資大逃殺！台股重挫逾500點 新台幣連4黑成最弱亞幣

外資大逃殺！新台幣連4黑成最弱亞幣。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美科技股重挫連動台股今日開低走低，大跌逾500點，月線失守，新台幣兌美元匯率也在外資擴大賣超、熱錢匯出下，貶破31.1元，最後收在31.15元、貶值6.9分，匯價連4黑，成交量放大至20.945億美元，意外成為今日最弱亞幣。

本週新台幣貶1.05角或0.34%，週線寫下連2黑。

請繼續往下閱讀...

台股除受美股連動外，對於台美關稅談判結果的擔憂也使法人加重調節力道。加權指數今日暴跌506.06點，收在27397.5點，三大法人合計賣超838.4億元。其中，外資連續第11日賣超，賣超金額擴大至603.99億元。

新台幣隨外資熱錢加速匯出，午後最低觸及31.167元，續創半年新低價。外匯交易員指出，初估外資今日匯出逾10億美元，央行尾盤進場調節，使台幣貶幅收斂，在外資未回頭前，台幣緩貶走勢不變，不排除下週回測31.2元價位。

主要亞幣走勢分歧。韓元今日則與日圓同步出現反彈。外電報導，對於近日跌跌不休的韓元，韓國央行與財政部等財金正在討論制定穩定韓元匯率措施，加上美元回落，韓元在逼近2009年金融海嘯低點前止跌回升。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.06%、韓元反彈0.45%、日圓升值0.02%，惟台幣貶值0.22%，成為最弱亞幣，人民幣與新幣分別小貶0.04%與0.05%。

美國史上最長的政府關門事件落幕後，市場正靜待重啟後公布的經濟數據，尤其是通膨與就業報告，然而，美官員也出面表示因政府停擺時間過長，部分資料將缺失，包括失業率等關鍵統計，數據不完整增添市場不安情緒。同時，愈來愈多聯準會官員因通膨疑慮升溫，對後續降息保持謹慎。芝商所 FedWatch 工具顯示，12 月降息機率從六成多滑落至五成左右。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法