樺漢法說》在手訂單逾1900億 董座朱復銓：每股賺30元前不退休

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）今日在法說會表示，目前在手訂單金額規模已突破1900億元，接單與出貨比值（B/B Ratio，接單出貨比）維持在1.25至1.35的健康水位，訂單能見度與營運前景持續向上。2026年樺漢將延續高成長態勢，個體營運動能持續提升，董事長朱復銓強調，公司年度每股盈餘（EPS）未達30元之前不會退休。

朱復銓說，樺漢持續布局全方位智慧方案生態系統整合策略，三大事業群包括工業物聯網、智慧軟體與方案，並與智慧工廠及廠務工程形成協同效應。隨著AI浪潮推動全球產業升級，公司正構築跨越雲端與邊緣的AIoT全方位技術平台，串聯輝達（NVIDIA）、Jetson平台、英特爾（Intel）NPU、聯發科（MediaTek）Genio平台、ARM Cortex SoC等異質架構，並結合谷歌（Google）Cloud Gemini Enterprise／SecOps與輝達Omniverse數位雙生技術，加速工業、製造與城市的智慧化轉型。

根據市場最新報告，全球AIoT市場規模預計將自2025年的254億美元成長至2030年的810億美元，年複合成長率達26.1%。樺漢以此為契機，將AI技術深度導入自家「6+1層智慧物聯網架構」，自感測器層、網路層到雲端AI層，建構具備AI推論、邊緣智能、安全監控與數位雙生能力的閉環系統。公司也透過串連整合模組平台，廣泛應用於AI瑕疵檢測、機器車自主導航、智慧視覺監控、機器人、機器手臂等場景，實現低延遲、高準確率與可持續學習的AI行為。

朱復銓認為，AI的價值不僅在雲端，更在於如何在工廠、零售、能源、交通等場域實現「現場即時決策」。樺漢以輝達Jetson Orin Nano、Jetson Thor等平台為運算核心，結合輝達TensorRT、Triton Inference Server、Isaac（機器人模擬與開發）、Isaac GR00T（人形機器人基礎模型）、Metropolis（視覺AI）、Holoscan（即時感測器處理），以及Intel OpenVINO、MediaTek Genio與ARM Ethos NPU等AI推論引擎，開發可於毫秒內執行的邊緣AI決策模組。

在資料處理與雲端整合層，樺漢運用Google Cloud BigQuery、Dataflow與Vertex AI打造資料湖環境，讓邊緣資料能即時同步雲端，形成「邊緣到雲端AI資料管線（Edge-to-Cloud AI Pipeline）」。透過自家「FabEagle」資料中樞與「KontronGrid」邊緣管理平台，協助企業實現AI模型訓練、部署與再訓練的自動化流程，使AI能不斷學習現場資料並持續優化決策品質。

此外，樺漢已將Google Cloud SecOps安全營運框架全面導入AI防禦機制。透過樺漢SIEM、Mandiant威脅情報庫與SentinelOne行為分析引擎，可對OT與IT融合環境進行威脅情資比對、端點異常追蹤、權限濫用偵測與模型來源完整性驗證。朱復銓看好，公司已成為少數能提供「AI驅動資安防禦（AI-driven Security）」的AIoT平台供應商。

在架構設計上，樺漢導入Docker／K3s容器化平台與Kubernetes雲原生環境，讓企業能靈活部署AI模組至任何邊緣節點。透過統一的Kontron OS與Susietec® UX Framework，客戶可以單一控制台監控各節點運作，執行OTA安全更新、模型版本管理與服務協同。

朱復銓重申，樺漢未來的競爭關鍵不僅在製造實力，更在AI整合能力，將持續深耕AI邊緣運算、模型自動化訓練、資安防護與數位雙生模擬四大技術軸心，打造能即時反應、持續演化、具備自我學習能力的智慧平台。隨著AIoT市場邁入高速成長期，樺漢將以完整「硬體＋軟體＋服務」生態系，穩步躍升為全球AI產業鏈中具技術厚度與整合深度的領導者。

