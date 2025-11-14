技嘉法說》AI伺服器貢獻超過6成 樂看明年出貨雙位數成長

技嘉管理層技嘉因應AI終端需求強勁，在全球展開策略合作，透過與各地區領導廠商拓展市場。（技嘉提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕技嘉（2376）今日在線上法說會表示，旗下AI伺服器業務成長強勁，已佔整體伺服器營收超過八成，佔公司總營收比重達60%，其中，輝達（NVIDIA）GB200、GB300系列出貨順暢，預計第四季度，GB系列產品將佔AI伺服器營收約20%，整體AI伺服器2026年出貨將維持雙位數成長。

第三季營收795.81億元，季減22.2%、年增12.9%，毛利率9.91%，季增0.42個百分點、年減0.37個百分點，營益率4.32%，季減0.86個百分點、年減0.47個百分點，歸屬母公司業主淨利30.55億元，季對季約略持平、年增58.52%，每股盈餘4.56元，季增0.2%、年增56.7%。

前三季營收2475.87億元、年增24.08%，毛利率10.5%、年減0.25個百分點，營益率5.24%、年增0.08個百分點，歸屬母公司業主淨利92.21億元、年增33.3%，每股盈餘13.77元、年增28.45%。

技嘉指出，公司持續推動全方位的AI基礎建設策略，主要以輝達架構為核心，推出從單機到整櫃的AI解決方案，並成為少數具NVSwitch與整櫃AI系統設計能力的廠商。此外，集團也同步創新散熱技術，積極推進液冷（DLC）產品，覆蓋率已達91%，並開發出整櫃級液冷模組與管理監控系統（LixSensor Core），為高功率AI伺服器提供穩定散熱基礎。

技嘉因應AI終端需求強勁，在全球展開策略合作，透過與各地區領導廠商拓展市場，例如與韓國SK Telecom合作發展在地化解決方案，以及攜手中東Kernel Enterprise合作，佈局當地AI基礎建設市場。通用型伺服器方面，儘管營收佔比較小，但基本需求仍在，且相較前兩年亦有成長，看好其後續在利基市場的發展。

關於消費性電子產品，技嘉認為2025年成長超乎預期，主機板、顯示卡及筆記型電腦的增長均已超越年初預估。其中，除了高效能筆記型電腦受到市場好評，主機板系列也導入獨家AI動態超頻技術，顯示卡則推出具備隱藏式電源接頭的解決方案，連年主打的AI 筆電則因客製化特性，可作為地端推論使用，隨著應用場景拓展，後續發展前景寬廣。

談到產能配置，技嘉美國市場產品主要在台灣生產，市場已逐漸適應關稅調整。目前美國庫存水位已回歸6至10週的正常水準。至於記憶體缺貨與漲價影響，從根本上來看是產業性問題，會將提高系統成本。技嘉透過與夥伴密切溝通及長期規劃維持庫存，預計一個季度內無太大問題，但預期會對繪圖卡毛利產生影響。

