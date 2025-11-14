自由電子報
聯卡中心新任總經理呂蕙容上任 聚焦四大業務方向

2025/11/14 17:47

聯合信用卡處理中心今日舉行新舊任總經理交接。（聯卡中心提供）聯合信用卡處理中心今日舉行新舊任總經理交接。（聯卡中心提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕財團法人聯合信用卡處理中心原任總經理林棟樑退休，今（13）日舉行新舊任總經理交接，由董事長桂先農監交，由信託公會秘書長呂蕙容接任，新任總經理呂蕙容將於11月16日正式上任，今日提出4大業務方向。

呂蕙容指出，為持續提供持卡人更安全便利的支付環境，並運用金融科技，創造支付卡應用服務新契機。未來聯卡中心的業務發展方向，將聚焦四大重點：

第一，以數據與AI驅動創新，將運用機器學習及AI，持續優化大數據詐欺風險偵測模型，提升信用卡詐欺交易偵測速度與精準度，落實科技防詐、打詐，並推動跨產業、跨領域數據合作與運用。

其次，推動多元化共用平台，持續提供各項加值服務平台並擴大應用場景，例如公務機關暨醫療院所信用卡繳費平台、小額支付平台、信託資訊交換平台等，打造無所不在的支付體驗。

第三，強化交易安全與穩定性，持續強化資安防護與系統穩定度，確保我國信用卡支付服務安全與穩定；持續優化電子化通報平台並推廣FIDO身分識別機制，建立可信賴的支付產業基礎建設。

第四，培育人才以提升競爭力，落實公司治理與永續經營，推動人才培育計畫，以強化組織韌性及提升競爭力。

