Email申請電費退款藏陷阱 台電提醒連結有詐、勿點

近日有不法份子假冒台電名義，發送「帳單錯誤、退款通知、立即申請退款」的電子郵件。台電呼籲民眾提高警覺，以免受騙。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕近日有不法份子假冒台電名義，發送「帳單錯誤、退款通知、立即申請退款」的電子郵件，以電費計算錯誤、可申請退款為由，誘騙民眾點選、進而騙取個資。台電提醒，這類郵件採用新型詐騙手法，將整封郵件設計成一張圖片，透過圖片中的台電網址取信民眾，一旦點擊即導向惡意詐騙網站，進而騙取民眾個人資訊，台電呼籲民眾提高警覺，以免受騙。

台電說明，溢收電費退款只能透過「轉入下期電費抵扣」或「臨櫃退款」二種方式辦理，其他以電子郵件或簡訊等方式通知用戶申請退款，即為詐騙。

台電指出，台電寄出的電費相關郵件，皆不會附上任何網址，更不會要求民眾提供身分證及信用卡號等個人資訊，民眾如發現郵件內有網址，即為詐騙郵件。

台電進一步指出，民眾也可從寄件者Email帳號，或是拼寫錯誤、可疑的網址看出詐騙端倪，若郵件遮擋用戶電號、沒有顯示用電地址，或是附上ZIP壓縮檔案，也同樣是詐騙釣魚郵件，請勿點選任何不明連結。

台電提醒，民眾若接獲任何可疑郵件、簡訊或電話，請立即撥打台電公司24小時客服專線1911或警政署165反詐騙專線詢問，全民攜手防詐，守護荷包安全。

