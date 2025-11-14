友達加速資產活化 處份新竹L3Ｃ廠獲利38.5億

友達加速資產活化，處份L3Ｃ廠獲利38.5億元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕友達（2409）今日公告，處分新竹L3C廠及其相關廠務附屬設施予力成科技，交易總金額為68.98億元，預計處分利益為38.5億元，友達表示，此舉在於聚焦輕資產營運模式、活化資產及優化財務結構。

友達、群創（3481）近來力拚轉型，並加速處份、整併旗下不具生產效益產線。

友達董事長彭双浪日前法說會已預告將會持續處份閒置資產，公告處份的新竹廠房為3.5代線。而友達去年也才將位於台南廠區的不動產以及友達晶材位於台中后里的廠房，以總價81億元出售給美光科技，並為友達帶來47.18億元的處份利益。

群創也在去年陸續處份南科4廠（5.5代線）與位於南京的後段模組廠房。其中，南科4廠由台積電以總額171億元買下，處份利益高達147億元，對群創去年財報挹注頗大。南京模組廠則以20億元脫手、處份利益約14億元。

日前群創也證實將準備關閉南科5廠，計畫將該廠相關的筆電、顯示器以及醫療面板分別轉往竹南T2廠與南科3廠生產，最快2026年中完成產線遷移。

