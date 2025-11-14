立院再修財劃法 財部：政院版最快11月底前送立院

財政部次長阮清華表示，政院版財劃法修正草案，預計最快11月底送交立法院審議。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕藍白陣營今天再度聯手三讀通過「財劃法」修正案，外界關切行政院版財劃法修正草案進度。財政部次長阮清華今表示，財政部已將財劃法修正草案提報行政院，預計最快11月底前將政院版送交立法院審議，將從調劑地方財政盈虛角度，調整垂直與水平分配，且保障統籌稅款、一般性補助款「只增不減」，計畫型補助款也盡量拉高。

阮清華表示，希望能透過修法讓財政收支劃分更公平、更合理，希望行政院版本可以一起討論，不要只針對計算公式的問題來談，會比較周延。他說，財劃法涉及中央與地方之間的資源分配，對民眾來說感受不會這麼深，但對國家長遠發展及下一代影響都非常大，因此，財劃法修法應該是跨黨派，財政畢竟是庶政之母，誰都可能執政，應該留一個可以長治久安的制度。

阮清華說明，目前不管垂直或水平分配都有很大的問題，政院版將從調劑地方財政盈虛的角度設計，全面調整垂直分配與水平分配相關規定，希望有機會能夠把財劃法修得更好。他說，2026年統籌稅款分配，有些縣市分配太多，有些縣市分配太少，希望透過政院版修正草案導正過來。

