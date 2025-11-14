《經濟學人》示警台灣病 他反駁：抱著台幣升值救百病經濟會斷氣

台灣受惠於AI浪潮，經濟表現亮眼。（法新社）



〔財經頻道／綜合報導〕《經濟學人》13日以「台灣病」為題，揭開台灣在晶片主導、出口獨強的成功故事背後，長期低估的貨幣卻造成高額經常帳順差與潛在金融風險。對此，紡織專家強調，台灣沒有太多FTA（自由貿易協定），穩定且能均衡顧及產業發展的匯率政策，是讓台灣在這困難的國際處境活下去的關鍵，如果我們抱持著升值救百病的心態，屆時產業巨幅萎縮後的台灣，才是真正接近斷氣的模樣。他直言，有關《經濟學人》的看法，「我只能說外國的月亮真的不是比較圓。」

紡織專家「扛布者-為紡織而活的男子」今天在臉書發文指出，《經濟學人》以「台灣病」為題發布的文章，主要探討台灣經濟的雙面性，一方面是全球矚目的成功故事，另一方面卻因貨幣低估、巨額貿易盈餘等失衡現象，面臨潛在風險。

根據內文所述，台灣在這波2020-2025的經濟成長週期後，人均產出（調整購買力平價後）高於澳洲、德國、日本，是相對富裕且成功的國家，也累積大量的外匯存底。

但中央銀行仍會透過干預或者壓低利率，導致國內資產泡沫化、進口成本居高不下，而我們生活極為仰賴進口物資，高昂的物價使消費疲弱。甚至這些外匯存底也可能面臨貿易夥伴如美國的關稅制裁，或國際局勢波動，使押寶外匯的壽險業者造成巨大損失。

他指出，《經濟學人》雖說沒有明講，但文章作者認為中央銀行應逐步放棄干預匯率，讓台灣元對美元升值，進而使人民享受到經濟成長的果實，好比說可以用來買更便宜的產品，也可以讓產業避開制裁或失衡風險。

但是，首先要知道的是，不論是晶片還是到我們紡織，其實出口產業就是台灣的命脈。畢竟我們就是個極度典型的外向型經濟體，出口產值甚至有時會佔到整體GDP的75%以上。

另外，這些出口製造業也絕大部分都是「工廠」性質，而非品牌。所以即便你的技能能力再高，只要報價因匯率波動而提升，品牌下意識都會選擇轉單，或者改投入成本不那麼高昂的技術做開發，就算如台積電（其實文中也有帶到）這種技術短期內難以取代的公司，對品牌報價也不大可能「隨意喊價」。畢竟最終擁有決定權的還是品牌，而非工廠，「還是得控管你的成本高低，否則很難生存。」

另外，相較於《經濟學人》文中提到的中國，或者日本、南韓來說。其實台幣在2020-2025年兌美元匯率來說，是相對強勢的貨幣，甚至在去年底到今年，透過大量賣出美元外匯對抗貶值的可能。如果再對比起長期刻意貶值的日本來說，更是鮮明的對比。

再者，要知道台灣可是沒有太多FTA，所以在這幾年不論是對美的自由貿易協定，還是地域性的協定，如東協，RCEP，甚至到CPTPP等等紛紛開始生效後，台灣出口就面臨重大的挑戰，那就是對手會擁有較低的關稅，或者「0關稅」的優勢，而台灣則還是要付出額外的成本去彌補。

就以紡織對美或者輸出到越南等東南亞成衣廠來看，相較於韓國、日本、中國等布料供應商，台灣的我們必須要多出7%-15%的關稅要支付。這點如果我們再以「理想狀態下」升值。屆時就會因為報價因素讓品牌高攀不起轉單，那就可以宣告產業已經進入倒閉的倒數計時。

他認為，穩定且能均衡顧及產業發展的匯率政策，是讓台灣在這困難的國際處境中活下去的重要關鍵。就先不論我們從工廠升級到品牌，需要多少時間打造文化底蘊的問題，「如果我們真的抱持著一種升值救百病的心態，那麼屆時產業巨幅萎縮後的台灣，才是真正接近斷氣的模樣。」

