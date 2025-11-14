Q4經營挑戰尚存！中鋼、中鴻12月盤價全面平盤

中鋼、中鴻12月盤價全面開平盤。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）與中鴻（2014）今日同步開盤，中鋼指出，目前經營環境「挑戰尚存」，國際鋼價呈現「弱中帶穩」，但考量下游年末資金與庫存調節，並維持客戶接單動能，12月盤價均開出平盤。

中鋼指出，美國聯準會啟動降息，有助提振經濟動能，歐洲經濟復甦緩慢，但仍優於預期，中國出口承壓與房地產調整壓力續存，台灣在半導體與AI硬體製造業維持優勢，但傳統產業持續受終端需求不振與供應鏈風險增加衝擊，經營環境「挑戰尚存」。

鋼鐵市場方面，鐵礦砂價格維持在每公噸100到105美元附近，冶金煤上漲至每公噸195到200美元左右，鋼廠成本微幅走升。美國熱軋行情緩步走高至約每公噸960到970美元；歐盟明年鋼材進口配額新制效應逐漸發酵，當地行情回升至每公噸700到710美元；中國十五五新框架強化鋼鐵行業結構性升級、淘汰落後產能及加速綠色轉型。

觀察近期亞洲鋼價，寶鋼12月平板類產品續以平盤開出，越南台塑河靜熱軋新盤也持平，惟亞洲鋼廠出口報價略微走滑，國際鋼價呈現「弱中帶穩」態勢。

中鋼表示，因適逢年末產業庫存調整，近期國內外鋼需復甦趨緩，短期鋼市維持盤整態勢。考量下游產業仍面臨競爭挑戰，為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，12月月盤產品全面以平盤開出。中鴻12月也開出熱軋、冷軋、鍍鋅全面平盤；1月外銷產品則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定

展望鋼市，中鋼認為目前來看，整體需求偏弱，且各國關稅壁壘嚴重，除美國有232條款鋼鋁關稅影響深遠，歐洲明年也將執行配額、拉大稅率等，而中國今年仍持低價鋼品傾銷、擾亂市場，今年恐出現建廠以來首次虧損。

