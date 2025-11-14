自由電子報
公股投信四合一？阮清華：4家有意願談 朝好的方向發展

2025/11/14 17:03

財政部次長阮清華表示，公股投信是否整併，由他們自己去談，財政部不會主導。（記者廖振輝攝）財政部次長阮清華表示，公股投信是否整併，由他們自己去談，財政部不會主導。（記者廖振輝攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕市場傳出4家公股金控旗下投信將「四合一」，包括第一金投信、華南永昌投信、兆豐投信與合庫投信將整併，4家公股金控則於週二發布重訊澄清並未宣布併購。對此，財政部次長阮清華今表示，公股投信是否整併，「由他們自己協調、自己談」，這些已是民營化上市公司，財政部不可能主導或強迫，但據了解「4家都有意願」，應該是往好的方向發展。

阮清華表示，公股投信規模都很小，合併可以擴大規模，但即使4家投信合併，整個規模也只排名第7，距離第6還是有段距離，之前公股投信好像規模小的比較猶豫，但現在4家都有意願，就由他們自己協調、自己去談，合併滿複雜，仍有許多程序要走，包含鑑價評估、股權怎麼分配？人員怎麼安置？誰存續等？要他們自己去溝通，鼓勵他們去談，目前還沒有眉目，也還沒有向財政部提出報告。

阮清華指出，公股投信整併沒有適不適合的問題，只有願不願意的問題，「他們一直進行溝通，我們是樂觀其成」，讓他們自己去談，有結論再向財政部報告。至於需要多少時間？他說：「他們自己去談，我們沒辦法催促。」

