橋科已有26家廠商進駐 主要道路12月底啟用

橋科區段徵收公共工程分六個標案，目前均已進入完工階段。（行政院南服中心提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕橋頭科學園區區段徵收公共工程分6標案，目前均已進入完工階段，主要道路將於今年12月26日啟用，目前已有26家廠商進駐，加速南台灣科技聚落成形。

行政院南服中心今（14日）與內政部國土署南工分署、南科管理局及高市經發局，公布橋頭科學園區開發與招商最新進度。行政院南服中心副執行長陳文亮表示，橋科是南台灣半導體S廊帶的關鍵據點，中央與地方密切合作，產業規劃涵蓋半導體、航太、智慧機械、精準健康及產業創新五大領域，園區預計創造約1萬1千個就業機會、帶動1800億年產值，展現政府推動南部半導體產業聚落的決心。

請繼續往下閱讀...

國土署南工分署副分署長葉時旻指出，橋科區段徵收公共工程分六個標案，目前均已進入完工階段，主要道路將於今年12 月26日啟用，成為園區開發重要里程碑。園區規劃涵蓋產業專用區、住宅區、商業區、公園綠地及道路等公共設施，將帶動產業發展與人口移居，預計年底主要道路通車後，周邊生活圈將更加成熟。

根據國土署資料顯示，橋科工程總經費超過137億元，涵蓋園區基礎設施及聯外道路系統，園區設有5座滯洪池，總滯洪量約59萬立方公尺，防洪能力達百年保護標準，確保設廠與營運安全。

南科管理局副局長林秀貞說明，橋科目前已有26家核准廠商投資設廠，包括華騰國際（快閃記憶體模組）、鴻華先進（電動巴士）、新特系統（晶片探針介面卡）、凱舟濾材（生醫級活性碳改質濾材）等，廠商正陸續動工或建廠完成。

林秀貞強調，南科今年1至8月營收達1兆8279億元，較去年同期成長約40%，展現強勁成長動能。未來將持續整備產業用地、加速AI創新應用，並串聯橋科與周邊園區，打造南台灣科技產業廊帶。

高雄市經發局招商處長陳杏怡表示，在各界努力下，南台灣S廊帶逐步成形，將成為台灣最重要的半導體發展核心。近年包括製造、材料設備、IC設計等半導體業者陸續布局高雄，使南部半導體供應鏈更趨完整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法