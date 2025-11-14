《經濟學人》剖析「台灣病」 他點出外銷與匯率成問題核心

《經濟學人》週四（13日）以「台灣病」為題，將台灣推上封面。（歐新社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕《經濟學人》週四（13日）以「台灣病」（Taiwanese disease）為題，將台灣推上封面，揭開台灣在晶片主導、出口獨強的成功故事背後，長期堆積的結構性副作用。愛卡拉共同創辦人暨執行長程世嘉今日在臉書發文指出，一系列的分析拆解，雖然著眼於台灣的經濟風險，但很可能影響美國後續對新台幣匯率的政策判斷，「外銷和匯率正處於問題的核心」。

《經濟學人》分析指出，新台幣若依GDP調整後的大麥克指數計算，被低估高達55%，全球敬陪末座。過去五年，台灣晶片與伺服器出口暴增三倍，今年迄今經常帳順差更擴大到GDP的16%，遠高於2010年代的水平。以基本面來看，台幣理應升值，但事實上卻維持在偏弱區間，這形成了台灣經濟的第一項失衡，也是所有後續問題的源頭。

在弱勢匯率保護下，出口商享受超額利潤，而依賴進口食物、能源的家庭則承受更高物價。這種結構使得經濟成長未能轉化為薪資成長。《經濟學人》觀察，1998年至今，台灣勞動生產力翻倍，但單位勞動成本卻下滑25%。換句話說，台灣在全球供應鏈中的地位節節高升，但勞工在整體產值中的分配比重實際上是在下降。

第二項失衡，是房價脫離所得的速度。「台北比倫敦、紐約更難買房」近年只是民間抱怨，如今被國際主流刊物以圖證明。央行為維持匯率穩定長期買進美元，市場因而充滿新台幣流動性，利率被壓低，過剩資金自然湧入房市。自1998年以來，台灣房價上漲4倍，而外匯存底從900億美元暴衝到6000億美元，兩條曲線近乎同步。若說房價是泡沫，其本質其實是匯率政策的副作用。

第三項失衡，也是台灣最具系統性風險的部分，落在壽險業。為降低央行干預色彩，近年順差資金有部分被引導至壽險業，再由壽險業大量購買美元資產。這使台灣形成危險的「貨幣錯位」：負債是新台幣、資產卻是美元。一旦美元走弱、或台幣升值過快，壽險資產負債表將立即受損，連帶衝擊金融穩定。

那麼，為何政策長期維持不變？《經濟學人》點出兩個結構性原因：其一，出口導向產業形成龐大遊說力量；其二，央行上繳盈餘佔政府收入達6%，遠高於先進國家的0.4%。當政府財政過度依賴匯率操作帶來的收益，政策自然不易鬆動。

然而，這套模式已逼近極限，《經濟學人》認為，台灣外部有美國貿易鷹派可能重新施壓台幣升值，內部則有壽險美元資產的潛在風險。建議台灣應啟動長期且可管理的升值路徑，逐步拆解匯率補貼與美元依賴架構，同時協助弱勢產業與勞工轉型。

