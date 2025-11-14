勞動基金再徵5代操 500億活水5年需賺3成

勞動基金運用局14日公告，辦理新制勞退基金及國民年金國內投資代操業者招標，將遴選5家業者、總委託金額500億元。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股又將有活水！勞動基金運用局今（14）日公告，將辦理新制勞退基金及國民年金國內投資代操業者招標，本次預計擇優徵選5家受託機構，每家委託新制勞退基金90億元、國民年金保險基金10億元，合計100億元，總委託金額共計500億元。投標截止日為114年12月17日。

根據招標公告，本次委託類型為「絕對報酬型」，委託期間為5年，目標報酬率設定以證交所公告的近5年股票集中市場平均殖利率，加計300個基本點（3％）計算。

運用局指出，近5年平均殖利率約3.33%，再加計300個基本點，即這500億元資金的目標年報酬率需達6.33%，累計5年委託代操期間，累計的目標報酬率至少需達3成以上。

此外，為落實機構投資人永續投資策略，本次招標條件中，也將投標業者的永續投資落實情形納入遴選評分項目，期望與受託機構共同發揮機構投資人影響力，共同推動企業實踐永續發展，進而使整體社會受益。

勞動基金運用局表示，由於國內上市櫃公司基本面穩健，且受惠於人工智慧（AI）等產業發展趨勢，為掌握市場時機與風險分散，本次採絕對報酬型招標，希望透過受託機構專業投資與操作策略，在不同市場情勢下，持續創造基金整體收益，同時保護下檔風險。

