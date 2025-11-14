台積電放心了？韓媒爆美不太可能對台韓祭晶片關稅炸彈

韓媒認為，美國不太可能對台韓祭出高額半導體關稅。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅談判除了洽談供應鏈合作，我國也爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款等多項關稅最優惠待遇。南韓也密切關注半導體關稅發展，爭取不會比台灣差的待遇。韓媒還指出，美國目前正與中國展開半導體競爭，不太可能對台韓開徵自毀式關稅。

《HankYung》14日報導，南韓總統政策首席秘書金永範14日表示，美方同意給予南韓的半導體關稅條件，不會亞於對台灣的半導體關稅待遇。

請繼續往下閱讀...

報導稱，在APEC韓美關稅談判的後續磋商中，雙方就半導體關稅「不低於台灣水準」的政策達成協議。在今天的簡報會上，韓美雙方再次明確重申這項政策。南韓已在7月的關稅談判中爭取到半導體關稅的「最惠國」待遇。

儘管有人擔心在消除不確定性之前需要確定具體的關稅稅率，但整體前景仍然樂觀。這是因為南韓在全球半導體供應鏈中的地位有望提升，而且美國目前正與中國展開半導體競爭，不太可能對台韓（其在該領域的兩大合作夥伴）開徵自毀式關稅。

祥明大學系統半導體工程教授李鍾煥（音譯）表示，從美國的角度來看，南韓是記憶體領域的領導者，因此徵收高額關稅只會增加成本，這必然會加重美國大型科技公司的負擔。他們需要吸引更多半導體生產線，以遏制中國。」

他強調，美國在半導體技術方面必須依賴台韓企業的協助，而在作出決定時，也必須同時考量與台灣半導體供應鏈的關係，因此要作出符合美國利益的決策並不容易，並稱「（美國）很難大幅度提高關稅」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法