普發1萬ATM領現11/17開放 16家銀行逾2.8萬台可領取

財政部政務次長阮清華（中）主持「全民+1 政府相挺」普發現金ATM領現宣導記者會，並與金管會主任秘書林志吉（右二）等人合影，呼籲民眾認明貼有識別貼紙的16家金融機構ATM都可以領。（記者廖振輝攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕普發1萬ATM領現下週一開放領取，財政部表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，自2025年11月17日起至2026年4月30日止開放ATM領現，共16家金融機構（含郵局）、逾2.8萬台ATM可領取，民眾可持全國任一金融機構的提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構ATM機台操作，即可領取1萬元現金。

財政部今與金管會、數發部等召開記者會，說明ATM領現的開放時間、操作流程及注意事項，並提醒民眾應認明普發現金唯一官方網站（https://10000.gov.tw）。財政部說明，民眾可於ATM領現期間至全台指定16家金融機構設置貼有識別貼紙的ATM機台領取，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政；全台提供領現的ATM共2萬8036台，覆蓋率超過8成，較上次普發6000元多了北富銀，ATM則多了1348台。

請繼續往下閱讀...

普發1萬「ATM領現， 將於下週一開放領取。（財政部提供）

財政部表示，ATM領取方式簡便，民眾僅需準備提款卡、本人身分證號或居留證號，以及健保卡號，依ATM畫面指示輸入資料即可完成領取。如父母或監護人代領未滿13歲孩童的普發現金，代領人請持自身提款卡至ATM插卡操作，依畫面指示輸入代領人身分證號，以及未滿13歲孩童的健保卡號即可完成代領。ATM領現不會收取手續費，民眾可跨行領取；若遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即使用ATM旁客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行24小時服務專線協助處理。

另，財政部重申，普發現金領取方式多元且時間充裕，民眾可自由選擇登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取。政府不會主動用電話或簡訊聯絡民眾操作ATM或進行轉帳，如接獲可疑電話、訊息或電子郵件，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，全民共同防堵詐騙，安心領取普發現金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法