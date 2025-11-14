南臺灣科技聚落成形 26家企業將進駐橋頭科學園區

政院南部聯合服務中心今（14）日舉行招商說明會。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕位在高雄的橋頭科學園區，是結合半導體、智慧機械、航太產業、精密儀器等重要的產業科學發展聚落，是南部半導體S廊帶的重要樞紐位置。目前許多重大工程正在如火如荼進行，其中包含26家企業即將進入產業預定地，例如電子零組件大廠國巨、半導體供應鏈鴻海、日月光、智慧機械鈦昇科技、鴻華、華騰、新特、志威科技、凱舟等大廠進駐。今（14）日由政院南部聯合服務中心舉行招商說明會，並表示因應科學園區成功促進臺灣產業升級，透過創新轉型及結合周邊產官學資源，發展成為南臺灣核心科技城有科技矽島為目標邁進。

行政院南部副執行長陳文亮表示，橋科從一開始籌備開發到今天，已經有一段時間，這段期間我們每年都會跟國土署南部管理機構來舉辦說明會，最主要就是讓國人知道我們橋科進度與招商成果，結合嘉義園區、臺南園區、沙崙智慧科學城、高雄路竹科學園區、橋頭園區、楠梓園區、屏東園區等，打造南臺灣科技產業廊道，今天來到了建設的尾聲，所以我們在下個月橋科的道路也會舉行通車開通典禮，這些都是我們國家大南方計畫重要的據點，也帶動我們大南方未來的發展。

橋頭科學園區預計提供1萬1000個就業機會，預估創造1800億元產值，隨著橋科園區的工程逐步成形，未來將成為臺灣重要的科技產業聚落，將引領高雄轉型為AI智慧城市。

橋頭科學園區即將在下個月舉行通車典禮，怪手機具正在整修路面。（記者李惠洲攝）

