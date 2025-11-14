打趴習近平晶片夢！美前商務部長撂話：不應讓中國拿到尖端晶片

美國前商務部長雷蒙多呼籲，華盛頓必須與盟友協調，以阻止中國獲得高端晶片和尖端產品。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》14日披露，美國前商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）認為，華盛頓必須與盟友協調，以阻止中國獲得高端晶片和尖端產品。他呼籲，美國需要加大力度，以兩黨合作方式，更積極主動與那些希望擺脫中國風險的盟友和國家接觸。

報導指出，雷蒙多在外交關係委員會一次小組討論中表示，北京為取得中國技術領先地位砸下巨資，美國政府應該採取更精準的方式，以便在企業和經濟安全利益之間取得平衡。

請繼續往下閱讀...

他說，「出口管制就像是美國政府工具箱一項非常強大的工具。我認為，美國應該與其盟友精準運用這項工具，來阻止中國取得我們擁有、而他們沒有的最尖端技術。」雷蒙多補充，「我認為我們現在擁有更好、更先進的晶片，我們不應該讓他們（中國）搶佔先機。」

雷蒙多表示，讓美國企業失去收入並非好事，因此出口管制必須非常精準使用，這正是困難之處。」他強調，美國的國家安全絕不能被拿出來買賣，美國的國家安全絕不能受到損害。

雷蒙多呼籲，無論誰執政，美國都需要加大力度，以兩黨合作的方式，更加積極主動與那些希望擺脫中國風險的盟友和國家接觸。他說，「我們必須更加積極主動、更具戰略性，採取全面的方法與這些國家合作，並與私營部門達成協議。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法