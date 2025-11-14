藍白硬修光電三法 經部:打擊綠電是打擊台灣競爭力

藍白兩黨擬修法在特定區域禁設光電，今（14）日將在立法院院會表決。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕丹娜絲風災、烏山頭水庫光電、大樹光電案等引起外界對光電質疑，藍白兩黨提出《環評法》等修正草案，13日進行朝野協商無共識，今將拼三讀，但卻罕見引起環團、光電公協會均發聲反對。經濟部也發出兩點聲明，強調企業產品出口需要綠電，現行已有綠能與環保平衡發展規範。

國民黨、民眾黨共提出《環評法》、《國家公園法》、《發展觀光條例》、《地質法》等修正草案；其中，民眾黨團版本提出修《環評法》，要求2萬瓩以上或10公頃以上光電、1萬瓩以上或5公頃以上設於山坡地或水面的光電，以及環境敏感區的所有光電都需環評。

經濟部發出聲明，認為環評法修法不應打擊綠能減損產業競爭力，經濟部強調，「企業產品出口需要綠電」，台灣產品要賣到國外，需要有足夠綠電供應，才能維持國際競爭力。

經濟部指出，參加RE100出口導向的台灣企業，包含台積電、鴻海、聯電…等知名大廠，股票市值達新台幣52兆元（2025年11月12日計算），在2024年的營收達到約15兆元，「打擊綠電就是打擊台灣的競爭力」。

此外，經濟部強調，「綠能與環保平衡發展」。對於綠能設施的建置，在台灣的環評法規跟子法當中都有相關規範，來保護家園環境。

經濟部說，發展綠能是朝野政黨的共同政見、也是為了保護環境。希望大家用開放、科學的態度討論能源政策，經濟部與環境部一起持續努力，追求綠能與環保的平衡發展。

