LTN經濟通》亞洲人獨特飲食 冠軍竟是越南

越南人吃泡麵全球居冠

〔財經頻道／綜合報導〕市面上的泡麵款式五花八門，不少品項紅到世界各地，眾多廠商積極搶占市場，競爭越發激烈。而總部位於日本大阪的「世界泡麵協會」（WINA）日前發布資料，顯示2024年越南的1年人均泡麵消費量高達81包，成為全球最會吃泡麵的國家，至於南韓則以79.2包位居第二，泰國以57包成為第三名，但這也不免令人好奇，為什麼越南人這麼愛吃泡麵？

WINA成立於1997年，據官網資料，該協會之所以成立，源自於日清食品（Nissin Food Group）創辦人、泡麵發明者安藤百福的哲學：「與其像在原野裡的一顆樹木孤獨的生長，不如像茂密森林般促進繁榮昌盛的發展。」因此，WINA主要提供有關泡麵的品質改善及食品安全的資訊，以及收集並向會員提供世界總需求等必要的資訊，目前WINA的會長，為安藤百福的兒子、日清食品控股（Nissin Foods Holdings）CEO安藤宏基。

據WINA資料，雖然南韓在2020年之前一直保持全球人均泡麵消費量第一的位置，但越南自2021年以來一直處於龍頭地位。2024年越南的人均泡麵消費量為81包，其1億人口消費了81.4億包，成為2024年全球最會吃泡麵的國家。

市面上的泡麵款式五花八門，不少品項紅到世界各地，眾多廠商積極搶占市場，競爭越發激烈。（彭博）

東南亞成泡麵消費重地

至於南韓民眾2024年吃掉41億包泡麵，雖然消費量比前1年的40.4億包增加了1.4%，但以5175萬人口計算，人均消費量只有79.2包，因此落後改越南居於第二。繼越南、南韓之後。人均泡麵消費量最高的國家依序為泰國（57包）、尼泊爾（54包）、印尼（52包）、日本（47包）、馬來西亞（47包）、台灣（40包）、菲律賓（39包）、中國（含香港，31包）。

就整體消費量而言，中國（含香港）位居榜首，2024年的消費量為 438億包，佔當年全球需求的35.6%，其次依序是印尼（143.7億包）、印度（83.2億包）、越南（81.4億包）、日本（59億包）、美國（51.5億包）、菲律賓（44.9億包）、南韓（41億包）、泰國（40.8億包）、奈及利亞（30億包）。

值得注意的是，越南每年人均泡麵消費量2019年僅有55包，2020年就躍升至72包，如今還超過80包大關，至於為什麼越南人這麼愛吃泡麵？南韓泡麵大廠「農心」（Nongshim）的相關人士在2022年受訪時分析表示：「近年越南經濟成長率高，國民購買力隨之提升；加上受新冠疫情影響，民眾傾向避免外食、在家用餐，因此帶動泡麵需求顯著上升。」

東南亞如今已成為全球泡麵市場的「主要增長引擎」，以2023年數據來看，東南亞泡麵消費量比2019年增加22%，達約340億份，占了全球市場的近3成，已成為一個龐大的市場。而東南亞地區的泡麵份量，每包大約60克，比日本少約3至4成，因此消費者常一次吃2包，或作為點心食用，讓消費量容易提升。

東南亞如今已成為全球泡麵市場的「主要增長引擎」。（法新社）

新冠疫情 助漲泡麵文化

日媒分析，雖然在東南亞文化中，路邊攤等外食相當普遍，但受到食品通膨等因素影響，選擇便宜又方便的泡麵的消費者愈來愈多。新冠疫情結束後，泡麵因為「簡單料理、價格實惠」等優點再次獲得重視，需求持續穩定成長。

越南原本就有吃河粉（Pho）的麵食文化，在新冠疫情期間，許多越南人為了儲備糧食，會整箱購買「30包入」的泡麵。此外，越南的泡麵市場競爭激烈、各大企業積極投入，也推動了市場擴張。

日本企業「Acecook」在越南泡麵市場是龍頭業者，在大約30年前進入越南泡麵市場，歷經多年耕耘，如今市占率大約有4成之多，旗下主力品牌為「Hao Hao（好好）」，是最受歡迎的品項之一。Acecook越南法人社長金田啓生指出：「在物價上漲的情況下，泡麵反而成為相對便宜、又能吃得美味的一種選擇。」

Acecook持續投資越南，該公司目前在越南擁有包括協力工廠在內的13座工廠，並計畫在2027年前再新增兩座。金田啓生預測，越南的泡麵年消費量到2030年將突破100億份。

「Hao Hao」是越南泡麵市場中最受歡迎的品項之一，圖為越南軍方運送Hao Hao泡麵當救災物資。（法新社）

